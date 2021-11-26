ПЕТЕЛИН БОРИС ВАЛЕНТИНОВИЧ

Родился 20.02.1948 г. Окончил Вологодский государственный педагогический институт в 1974 г.

Кандидиат исторических наук (1983 г.), Докторская диссертация : Германская политика ХДС/ХСС. 1982-1990 гг.

Доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры истории и философии Гуманитарного института Череповецкого государственного университета.

Область интересов : Новейшая история Германии, история и политическая деятельность ХДС и ХСС.

Сочинения: Страны Запада на рубеже веков: XX-XXI. Новейшая история. Учеб. пособ. Вологда, 2001;

ХДС/ХСС и объединение Германии: внутрипартийные проблемы на фоне решающих событий 1989-90 гг. // Германия и Россия: опыт и уроки взаимооотношений в XIX-XXI вв. Воронеж, 2002;

Сопротивление и плен: документы и материалы по истории антифашистского движения Сопротивления и военного плена в Германии и СССР 1933-1955 гг. (в соавт.). Франц Йозеф Штраус. Политический портрет // ВИ. 2000. №6;

Конрад Аденауэр, германский вопрос и объединение Германии // Проблемы истории второй мировой войны: Сб. науч. тр. Вологда, 2000;

ХДС/ХСС и объединение Германии. Вологда, 2002;