ПЕРЕПЁЛКИН ЛЕВ СТАНИСЛАВОВИЧ

Родился 13.12.1955. В 1983 г. окончил Исторический факультет МГУ , а в 1986 г. аспирантуру Института этнографии АН СССР (ныне Институт этнологии и антропологии РАН).

Кандидат исторических наук (1987): диссертация «Этнические аспекты трудовой деятельности рабочего в современном промышленном производстве»).

Работал в Институте этнографии АН СССР, Институте проблем занятости РАН, Институте экономических проблем переходного периода, Институте культурологии Министерства культуры РФ.

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН.

Член международной социологической ассоциации.

Область интересов : Современные этнические, этносоциальные и этнополитические процессы в Кавказском регионе.

Сочинения: Армения в закавказском политическом контексте: опыт этнополитического анализа // Этнографическое обозрение. 1992. №5;

Чеченская республика: современная социально-политическая ситуация // Этнографическое обозрение. 1994. №1;

Истоки современной социально-политической ситуации в Республике Грузия / Три конфликта: инерция распада постсоветского пространства. М., 1996;

An Ethnic history of Russia/ Pre-Revolutionary Times to the President. Westport Connecticut; London; Greenwood Press,1996. (Раздел по Кавказу; в соавт.);

Типология этнических конфликтов: на примере Кавказского региона // Ближний Восток: История и современность. М., 1997.

Перепелкин Л.С., Шкаратан О.И. Трудовые традиции и современное производство в условиях ускорения социально-экономического развития // НТР и национальные процессы. М.: Наука, 1987, 1.5 а.л.

Перепелкин Л.С., Шкаратан О.И. Опыт сравнительного изучения национальных стереотипов производственного поведения // НТР и национальные процессы. М.: Наука, 1987, 2.0 а.л.

Перепелкин Л.С., Шкаратан О.И. Этнокультурные особенности трудового поведения: факты и концепции // НТР и национальные процессы. М.: Наука, 1987, 1.5 а.л.

Ворожищева М.В., Коршунов А.М., Перепелкин Л.С., Шкаратан О.И. Труд и быт русского рабочего: опросный лист. М.: ИЭ АН СС, 1987, 2.0 а.л.

Перепелкин Л.С., Фигатнер Ю.Ю. Историческое развитие институтов государства и гражданского общества. М., 1996 (деп. в ИНИОН РАН N 51637 от 13.06.96). 15.5 а.л.

Перепелкин Л.С., Фигатнер Ю.Ю. Эволюция макроинститутов государства и гражданского общества (методология и теория социальной эволюции). Вып. I-IV. М.: МИТПФ АЕН, 1996. 19.5 а.л.

Perepiolkin L., Figatner Yu. Environmental movements in Moscow // Lang-Pickvance K, Manning N., Pickvance Ch. (Eds.) Environmental and Housing Movements. Grassroots Experience in Hungary, Russia and Estonia. Aldershot; Brookfield USA; Hong Kong; Singapore; Sydney: Avebury, 1997. 6.0 а.л.

Перепелкин Л.С. Социальные предпосылки современных межэтнических конфликтов в Российской Федерации. М.: Российский центр стратегических и международных исследований, 1997. 2.5 а.л.

Деметрадзе М.Р., Перепелкин Л.С. Политический фактор оптимизации межэтнической дистанции в Кавказском регионе (проблема организации этносоциального пространства). М.: Российский институт культурологии, 1998. 2.7 а.л.

Перепелкин Л.С. Становление национально-культурной автономии в Российской Федерации М.: Министерство культуры РФ, 1998. 1.0 а.л. (препринт).

Перепелкин Л.С., Фигатнер Ю.Ю. Экологические движения Москвы: эмпирический и теоретический анализ институциональной самоорганизации гражданского общества (междисциплинарный подход). М., 1998. Деп. ИНИОН РАН 10.0 17.12.1998. N 54139. 10.0 а.л.

Перепелкин Л.С. Вступительное слово // Абрютина Л.И. Народы Севера России: право на здоровье. М.: NORMA, 1999 (10.25 а.л.). 0.1 а.л.

Перепелкин Л.С. Миграционные процессы и проблема этнокультурной безопасности в Российской Федерации (Глава 4) // Миграция и безопасность в России. М.: Московский Центр Карнеги, 2000. 2.0 а.л.

Перепелкин Л.С. Предисловие // Вирабов А.Г. Алжир: кризис власти (кризис общественного строя Алжира и перспективы его либерализации). М., Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, 2001. 0.3 а.л.

Деметрадзе М.Р., Перепелкин Л.С. Региональные интеграционные системы: современная модель организации этносоциального пространства (Глава 8) // Деметрадзе М.Р. От "Кавказских Балкан" к "Кавказскому дому". М.: РИК, 2001. 0.5 а.л.

Деметрадзе М.Р., Перепелкин Л.С. Кавказ: "Национальный вопрос" и наличная этнополитическая ситуация (Глава 9) // Деметрадзе М.Р. От "Кавказских Балкан" к "Кавказскому дому". М.: РИК, 2001. 1.0 а.л.

Деметрадзе М.Р., Перепелкин Л.С. Кавказская региональная интеграционная система: к оптимизации межэтнической дистанции (Глава 10) // Деметрадзе М.Р. От "Кавказских Балкан" к "Кавказскому дому". М.: РИК, 2001. 0.8 а.л.

Перепелкин Л., Размустова Т. Культурная политика и культурное разнообразие в современной России (Ориентиры культурной политики. М., 2003. N 6) (5.0 а.л.).

Naumkin V.V., Perepyolkin L.S. Ethnic Conflict in the Former Soviet Union. Gaeta: Italian Military Centre for Strategic Studies, 2004. 8.0 а.л.