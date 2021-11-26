ПЕГУШЕВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Родился в 1936 г. Окончил исторический факультет МГУ в 1958 г.

Кандидатская диссертация : Политическая борьба в Кении (1956-1969 гг.) (Ин-т Африки АН СССР, 1969).

Докторская диссертация : Антиколониальные восстания в Восточной Африке в ХХ веке: Маджи-Маджи и Мау-Мау (ИВИ РАН, 1994).

Доктор исторических наук. Работал ведущим научным сотрудником Института всеобщей истории и Института Африки РАН. В 1995 – 1998 гг. профессор истории Эгертонского университета, Кения.

С 2004 г. член научного совета РАН по проблемам стран Африки при Институте Африки РАН.

Область интересов : История германского и британского колониализма в ХХ в., социально-политическая история Восточной Африки в ХХ в., историография истории Африки ХХ в.

Сочинения: Кения. Очерк полит. ист. (1956-1969 гг.). М., 1972;

Повстанцы Мау-Мау (Ист. антиколониального вооруженного восстания 192-1956 гг. в Кении). М., 1978;

Восстание Маджи-Маджи. Становление и кризис германского колониального правления в Вост. Африке (совм. с Б.М. Туполевым). М., 1991;

Первая мировая война и колониальный мир: ретроспектива с учетом этнофактора // Восток-Запад: проблемы взаимодействия и трансляции культур. Саратов, 2001.