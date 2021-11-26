ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ К.Д. УШИНСКОГО

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ К.Д. УШИНСКОГО - в Мо­ск­ве, круп­ней­ший в РФ фонд литературы по пе­да­го­ги­ке , пси­хо­ло­гии и об­ра­зо­ва­нию.

Ме­ж­ду­народный де­по­зи­та­рий ЮНЕСКО по литературе в об­лас­ти пе­да­го­ги­ки и об­ра­зо­ва­ния (с 1983 года). Ве­дёт ис­то­рию с соз­да­ния в 1925 году по ини­циа­тиве Н.К. Круп­ской и В.И. Чар­но­лу­ско­го спра­воч­ной библиотеки при Нар­ком­про­се РСФСР, в 1932 году объ­е­ди­не­на с Центральной пе­да­го­гической библиотекой при Нар­ком­про­се РСФСР, в 1939 году по­пол­ни­лась литературой из бтблиотеки НИИ школ и пе­ре­име­но­ва­на в Государственную бтблиотеку по народному об­ра­зо­ва­нию, в 1944 году вклю­че­на в сис­те­му на­учных уч­ре­ж­де­ний АПН РСФСР . В 1945 году библиотеке при­свое­но имя К.Д. Ушин­ско­го. В 1972 года пе­ре­име­но­ва­на в Государственную на­уч­ную библиотеку имени К.Д. Ушин­ско­го АПН СССР (с 1991 года РАО), с 2011 года современное на­звание.

В об­щем фон­де (2012 году) 1,6 миллиона единиц хранения (кро­ме га­зет), в том числе около 1,2 миллиона отечественных и около 140 тысяч иностранных книг на 39 язы­ках на­ро­дов ми­ра, 265 тысяч отечественных и 180 тысяч иностранных жур­на­лов. Пред­став­ле­ны: со­бра­ния учеб­ни­ков и учеб­ных по­со­бий для сред­ней шко­лы, свыше 750 на­зва­ний пе­да­го­гических жур­на­лов, до­ре­во­люционная пе­да­го­гическая литература, из­да­ния пер­вых лет советской вла­сти, пе­рио­да борь­бы с не­гра­мот­но­стью, тру­ды клас­си­ков отечественной и за­ру­беж­ной пе­да­го­ги­ки, пси­хо­ло­гии и другие, ав­то­ре­фе­ра­ты дис­сер­та­ций по пе­да­го­ги­ке и пси­хо­ло­гии. В фон­де ред­ких книг (свыше 7 тысяч единиц хранения отечественной и за­ру­беж­ной литературы, сре­ди них - книж­ные па­мят­ни­ки, из­дан­ные до 1830 года), кол­лек­ция бу­к­ва­рей от фак­си­миль­но­го из­да­ния Аз­бу­ки И. Фё­до­ро­ва (Львов, 1574 год) и Бу­к­ва­ря Ка­рио­на Ис­то­ми­на (М., 1694 год) до ста­биль­ных отечественных бу­к­ва­рей, из­да­вае­мых с 1932 года. В со­ста­ве библиотеки в ка­че­ст­ве од­но­го из под­раз­де­ле­ний - На­учный ар­хив РАО, яв­ляю­щий­ся од­ним из круп­ней­ших те­ма­тическим ар­хи­во­хра­ни­лищ по ис­то­рии об­ра­зо­ва­ния и пе­да­го­ги­ки (вклю­ча­ет в се­бя свыше 140 фон­дов об­щим объ­ё­мом свыше 100 тысяч дел с конца XVII века). В библиотеке име­ет­ся чи­таль­ный зал элек­трон­ных до­ку­мен­тов. Все­российский центральный меж­библиотечный абоне­мент для ор­га­ни­за­ций в Рос­сии и за ру­бе­жом. Ме­ж­ду­народный кни­го­об­мен с 80 стра­на­ми. Из­да­ёт те­ку­щий биб­лио­гра­фический ука­за­тель «Литература по пе­да­го­ги­че­ским нау­кам и на­род­но­му об­ра­зо­ва­нию» (с 1951 года), элек­трон­ный журнал «Про­бле­мы со­вре­мен­но­го об­ра­зо­ва­ния». Вы­пу­ще­ны ука­за­те­ли: «Пе­да­го­ги­че­ская биб­лио­гра­фия» за 1924-1930 годы, 1931-1935 годы, 1936-1940 годы, отдельные вы­пус­ки за 1941-1949 годы вы­хо­дят с 1983 года. Об­слу­жи­ва­ет еже­год­но около 30 тысяч чи­та­те­лей.

Бтблиотека рас­по­ло­же­на с 1942 года в зда­ни­ях, яв­ляю­щих­ся па­мят­ни­ка­ми гражданского зод­че­ст­ва конца XVII - середины XIX веков и пред­став­ляю­щих со­бой тип городской усадь­бы (пер­вона­чаль­но при­над­ле­жа­ла Де­ми­до­вым , с 1857 года - гра­фи­не М.Ф. Сол­ло­губ). По­строе­на в 1780-х годах в сти­ле ар­хитектурной шко­лы М.Ф. Ка­за­ко­ва , пе­ре­строе­на в 1-й четверти XIX века в сти­ле клас­си­циз­ма; чу­гун­ная ог­ра­да и во­ро­та в сти­ле ба­рок­ко - об­ра­зец русского ли­тья 1750-х годов (вы­пол­не­ны по чер­те­жам Ф.С. Ар­гу­но­ва и от­ли­ты кре­по­ст­ным мас­те­ром Д.Т. Си­зо­вым на од­ном из ниж­не­та­гиль­ских Де­ми­дов­ских за­во­дов).

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