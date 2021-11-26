ПАВЛОВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ

ПАВЛОВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ - российский актёр, народный артист РФ (1994).

В 1963 году окончил Театральное училище имени М.С. Щепкина (курс Н.А. Анненкова). Работал в театрах Москвы: «Современнике» (1963-1965 годы; Христиан - «Голый король» Е.Л. Шварца, Огородников - «Старшая сестра» А.М. Володина), Театре имени Вл. Маяковского (1969-1977 годы; Вася - «Таланты и поклонники» А.Н. Островского, Стыркша - «Разгром» по А.А. Фадееву, Санчо Панса - «Человек из Ламанчи» Д. Вассермана и Дж. Дэриона, музыка М. Ли). В 1965-1969 и 1985-1990 годах в Московском драматическом театре имени М.Н. Ермоловой: Биверс («Время и семья Конвей» Дж. Пристли), Буланов («Лес» Островского), здесь во 2-й половине 1980-х годов исполнил роли в спектаклях, ставших заметным событием театральной и общественной жизни: Нечипуренко («Говори…» по мотивам очерков «Районные будни» В.В. Овечкина), Жак («Второй год свободы» А.М. Буравского), Михалёв («Спортивные сцены 1981 года» Э.С. Радзинского). В 1977-1985 годах и с 1990 года в Малом театре: Шут («Король Лир» У. Шекспира), Владимир Николаевич («Беседы при ясной луне» по В.М. Шукшину), Репетилов, Загорецкий («Горе от ума» А.С. Грибоедова ), Градобоев, Счастливцев («Горячее сердце», «Лес» Островского), Бежарс («Преступная мать, или Второй Тартюф» П. Бомарше). Мастер психологич.еского портрета, тяготевший в то же время к комедийности, Палвов при минимальном внешнем перевоплощении создавал глубокие самобытные характеры. В кино с 1962 года («На семи ветрах»). Лучшие роли в кино- и телефильмах: танкист Щербак («На войне как на войне»), Васька-сеньор («Здравствуй и прощай»), Игнатенко («Схватка в пурге»), Митька Лысов («Емельян Пугачёв»), разведчик Коля («Майор Вихрь»), Мирон Осадчий («Адъютант его превосходительства»), Демьян Штычков («Строговы»), Левченко («Место встречи изменить нельзя»). Среди других фильмов: «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», «Проверка на дорогах», «Уходя - уходи», «Мастер и Маргарита», «Дети понедельника», «Сирота казанская», «Зависть богов», «ДМБ», «Космос как предчувствие», телефильм «Билет в один конец», телесериалы «Бригада», «Марш Турецкого».

Иллюстрации:

В.П. Пав­лов в те­ле­филь­ме «Би­лет в один ко­нец». 1988.