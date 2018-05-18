Героям Тамбовщины, подарившим нам жизнь... Пусть люди запомнят, что было не с ними. Узнают, как вдовы всё верность хранят. И ждут стука в дверь они, вечером синим, Забыв, что любимые сном вечным спят… Никто не забыт и ничто не забыто. Хоть радость Победы до боли грустна. А мы поклоняемся праху убитых, Когда к нам в Россию приходит весна Ольга Бугримова Она проводит пальцами по выбитым на плитах буквам и сквозь слезы тихо шепчет: «Папанюшка». Наталья Тимофеевна Басова, как она сама говорит, дожила до восьмидесяти лет, а слова «папа» не знала. Как, по сути, не знала и того человека, который подарил ей жизнь. Своего отца она... На чтение: 4 минуты

Пусть люди запомнят, что было не с ними. Узнают, как вдовы всё верность хранят. И ждут стука в дверь они, вечером синим, Забыв, что любимые сном вечным спят… Никто не забыт и ничто не забыто. Хоть радость Победы до боли грустна. А мы поклоняемся праху убитых, Когда к нам в Россию приходит весна

Ольга Бугримова

Она проводит пальцами по выбитым на плитах буквам и сквозь слезы тихо шепчет: «Папанюшка». Наталья Тимофеевна Басова, как она сама говорит, дожила до восьмидесяти лет, а слова «папа» не знала. Как, по сути, не знала и того человека, который подарил ей жизнь. Своего отца она не помнит, ведь семью разлучила Великая Отечественная война. Он ушел на фронт, когда Наталья Тимофеевна была трехлетней малышкой. Матери одной пришлось поднимать пятерых детей. Но теперь память о воине, бесстрашно защищавшем Родину, сохранится не только в её сердце. Золотыми буквами его имя вписано в историю кровопролитной войны. В сентябре 2017 года в селе Кужное Мордовского района Тамбовской области торжественно открыли Военно-мемориальный комплекс воинам, не вернувшимся с полей сражений Великой Отечественной...

Прошло более 70 лет с момента окончания войны. Все меньше и меньше остается живых свидетелей тех лет. Тех, кто пережил ужасы вражеской оккупации и тех, кто освобождал нашу Родину и почти всю Европу. А у молодого поколения не всегда имеется представление о самой войне, и о том, с кем мы воевали. Однако нам, внукам и правнукам, нужно помнить, от какой угрозы спасли нас тогда наши деды и прадеды.

22 июня 1941 года фашистская Германия напала с одной целью: захватить и уничтожить нашу страну. По планам нацистов, после завоевания Советского Союза, большую часть населения должны были бы истребить, остальных – превратить в рабов или выселить в непригодные для жизни районы. А на их место следовало переселить жителей Третьего Рейха. Немецким солдатам разрешалось убивать, грабить, жечь всё, что будет у них на пути… Мирных жителей – отправлять в концлагеря, угонять на работы в Германию… Спасли нас Тимофей Басов и миллионы таких как он советских солдат.

Хоть сам Тамбовский край небольшой, но героев на Тамбовщине много. С 1941 по 1945 год 701 человек из села Кужное ушёл на фронт. Почти половина не вернулись. 329 имен воинов выбито на гранитных плитах. Сейчас здесь проживает всего столько, сколько в годы войны ушли защищать рубежи Родины. И каждому из них дорога память о предках, которые освободили мир от фашизма. Для сравнения – сейчас в областном центре проживают порядка 280 тысяч человек. А в годы войны 450 тысяч тамбовчан призвала Родина на защиту от фашистской нечисти. Больше половины призванных в ряды Красной Армии домой не вернулись. 262 Героя Советского Союза, 46 полных кавалеров Ордена Славы дала Тамбовщина Отчизне. Бесстрашные партизанки Зоя Космодемьянская и Тамара Дерунец, смелостью и отвагой которых восхищается весь мир. 14 эшелонов врага пустил под откос боец партизанского отряда Герой Советского Союза Николай Фролов. Летчик Петр Харитонов, совершивший на шестой день войны воздушный таран в небе над Ленинградом. Пулеметчик Афанасий Ермаков, уничтоживший триста оккупантов. Алексей Рязанов, на счету которого больше тридцати сбитых вражеских самолетов. Дважды раненый, но продолжавший командовать своими бойцами генерал Глазков. Бессмертный подвиг Александра Матросова, закрывшего своим телом амбразуру вражеского дота, повторили Я. Синев, А. Полин, Н. Шапкин, П. Попов, Л. Рытиков и другие. Перечислять имена Героев можно бесконечно долго…

Открытие мемориала на Тамбовщине – будь то на селе или в городе – для местных жителей всегда особый день. В такие дни в сельских школах сокращенные уроки – чтобы каждый учащийся мог поучаствовать в важном событии. Обязательно на новом мемориале вспыхивает пламя Вечного огня. Минутой молчания собравшиеся чтут память погибших в боях и возлагают к подножию мемориала венки и цветы. Для гостей звучат песни военных лет в исполнении лучших творческих коллективов. В завершение праздника по селу проходит «Бессмертный полк» – фотографии героев Великой Победы несут их потомки. Как будто на дворе не апрель, не август, не сентябрь, а 9 Мая.

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Строительство комплекса в Кужном велось три месяца. Мемориал возводили «с нуля» – до этого дня в селе не было места памяти и почитания героев. Но не только здешние жители пришли на торжественную церемонию. Валентина Васильевна Милёшина приехала из Липецкой области. Имена её дедушки и дяди увековечены на этих плитах. «Я очень благодарна людям, по инициативе и трудом которых появился этот замечательный мемориал. Вы делаете великое дело! Теперь мы, дети и внуки бойцов, знаем, куда нам можно прийти и поклониться памяти наших отцов, дедов и прадедов», – поделилась своими впечатлениями Валентина Милешина со слезами на глазах.

В последние десятилетия на Тамбовщине открыли сто одиннадцать мемориалов и памятников. И каждый из них по-своему уникален. Но одинаково и неизменно одно – каждый мемориал включает в себя плиты с именами воинов, которые отправились защищать родину от фашистов и пожертвовали жизнью. Огромная работа ведется по уточнению всех имен и фамилий. Бывает, что в результате таких поисков к списку добавляется еще несколько имен, а иногда всплывают факты, которые до этого родственникам были неизвестны.

При поддержке партии «Единая Россия» удалось увековечить тысячи фамилий уроженцев небольших сел и деревень, районных центров и городов Тамбовской области. Кампания по возведению мемориальных комплексов идет более тринадцати лет. В 2005 году к первому заместителю председателя Тамбовской областной Думы Владимиру Николаевичу Кареву, который в то время возглавлял региональный парламент, обратились жители села Верхоценье Сампурского района с просьбой, построить в селе военный мемориал участникам Великой Отечественной войны? Владимир Карев сам родом из этих мест и поддержал эту идею. Так спонтанно и началась эта патриотическая акция, которая продолжается по сей день. Вроде бы акция общественная, но, если вдуматься, глубоко личная.

«Сегодня, как мы видим, во многих странах есть попытки переписать историю, умалить роль советского солдата в Победе. Но мы не дадим сделать этого. Могилами советских солдат усеяна вся Европа. Именно советские бойцы своим мужеством, стойкостью, силой духа и любовью к Родине спасли землю от врага. Большой вклад в это святое дело внесли тамбовчане, которые и трудились в тылу, и воевали на всех фронтах. Нет такой семьи, которая оставалась в стороне от войны. Мой отец тоже воевал. Разве можно было отказать сельским жителям в такой просьбе?» – вспоминает Карев, который и ныне продолжает общественную деятельность по сохранению памяти о Героях Великой Отечественной в качестве координатора проекта «Историческая память».

Важно сказать, что мемориалы возводятся не на бюджетные средства. На такое святое дело собираем всем миром. Помогают предприниматели и бизнесмены, не остаются в стороне предприятия и заводы. Кто-то помогает материалами, кто-то берет на себя строительные работы. Не остаются в стороне местные и областные депутаты. Вносят свою скромную лепту и сами жители – и в благоустройстве прилегающей территории помогут, и цветы рядом посадят.

Одним из важнейших помощников и соратников в деле увековечивания памяти павших является Российское военно-историческое общество (РВИО). В 2015 году в Тамбовской области появилось его региональное отделение. За относительно недолгий срок сотрудничества удалось сделать очень многое. РВИО изготовило и подарило Тамбовской области скульптуры Советского Солдата-Победителя, которые красуются на мемориальных комплексах в селе Чуповка Гавриловского района, в селе Новознаменка Знаменского района, в селе Шульгино Мордовского района, в поселке Ржакса и в городе Рассказово. Автором этих проектов выступил Советник Председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Игнатьевич Мединский. За реализацию проекта взялся столичный скульптор Денис Стритович - автор ряда монументальных работ, установленных в России и за рубежом. В их числе: памятник Святому преподобному Елисею Лавришевскому в республике Беларусь, памятник академику Шумакову В.И. в Москве, памятник императору Александру II в Ульяновске, памятник писателю Салтыкову-Щедрину в Талдоме…

«Что касается конкретно Рассказово, я думаю, что наш Памятник изменил центр города и как бы гармонично его замкнул: церковь, здание Администрации и теперь рядом – Памятник Советскому Солдату-Победителю. Тем более что по масштабу монумента мы попали точно в цель. Поэтому реакция горожан была совершенно фантастическая. Кстати, на Тамбовщине такие мероприятия организованы всегда превосходно и привлекают тысячи участников и зрителей! В этом, я считаю, огромная заслуга Ростислава Игнатьевича Мединского и Владимира Николаевича Карева. И когда их усилиями соединились опыт РВИО по созданию Памятников на эту святую для каждого патриота тему, художественно осмысленных, с глубоким и проникновенным образом, и организационный опыт Тамбовской Администрации, мы получили такой результат!» – объясняет Стритович.

Конечно, возведение мемориала – процесс долгий. Но в деле сохранения памяти героев важны любые мероприятия. Даже если они кажутся не столь масштабными – они не менее значимые! Больше семидесяти мемориальных досок Героям Советского Союза, воинам-землякам установлено на зданиях школ в селах, районных центрах и городах области. По инициативе РВИО в одном только Ржаксинском районе в один день было установлено девять мемориальных досок в память о героях Великой Отечественной войны. Так, в селах Богданово и Перевоз доски в память о летчиках Героях Совестного Союза Михаиле Сачкове и Михаиле Твеленеве разместили на фасадах школы и сельской библиотеки. На зданиях школ в деревне Заморино Ржаксинского района и в селе Осино-Гай Гавриловского района увековечили имена гвардии сержанта Александра Устинова и полковника Степана Перекальского. Имена подполковника Николая Бударина и гвардии лейтенанта Владимира Бурдасова высекли в камне в посёлке Чакино, а на здании администрации рабочего посёлка Ржакса установили мемориальную доску с именами всех героев-тамбовчан. Все это важно не только для нас – тех, кто своими глазами видел дедов и прадедов, участников той войны, но и для будущих поколений – чтобы российская молодежь на этих примерах героизма, навечно запечатленных в камне, училась любви, преданности и беззаветному служению Родине!

О том, что Российское военно-историческое общество всегда готово поддержать неравнодушных тамбовчан, говорят реальные дела. РВИО изготовило и подарило скульптурные композиции памяти военных композиторов Василия Агапкина и Ильи Шатрова. Скульптуры с 2015 года красуются в самом центре Тамбова. По уже сложившейся традиции перед ежегодным фестивалем духовых оркестров, на который съезжаются именитые коллективы со всей России, его участники вместе с руководителями области торжественно возлагают цветы к этим монументам. Еще одно знаковое событие в культурной жизни области – установка памятника композитору Сергею Рахманинову. Это совместная работа РВИО и Дениса Стритовича в селе Ивановке Уваровского района. Именно там величайший музыкант прожил долгое время и сотворил одни из лучших своих произведений.

«Патриотическое воспитание молодого поколения сегодня обретает иное звучание. Все дальше от нас уходят годы военного лихолетья, все меньше ветеранов Великой Отечественной войны на Парадах Победы 9 Мая. Мы видим, как зарубежные страны пытаются приписать подвиг Победы в этой войне себе, отодвигая на задний план основную роль Советского Союза в победе над фашизмом. Стоит ли говорить, что передавать память о войне будущим поколениями – задача номер один? У нашей страны есть герои, и люди должны их знать. Они являются и будут являться нравственными ориентирами для ныне живущих и для будущих поколений», – говорит председатель Тамбовской областной Думы VI созыва, историк по профессии, Евгений Матушкин. Историк по профессии, кто, как не он отлично знает: без уважения к прошлому, без осмысления его ошибок, без усвоения главнейшего урока о том, что самое ценное на земле – это мир, у нашей планеты нет будущего.

Осенью 2017 года в Тамбове появился бюст святителю Луке. Бюст также подарен Российским военно-историческим обществом. Автором композиции стал известный российский скульптор Александр Аполлонов. Местом, где было решено установить монумент врачу и подвижнику, стала улица Комсомольская. Такой выбор не случаен: на этой улице находится дом, в котором архиепископ Тамбовский и Мичуринский жил, возглавив Тамбовскую кафедру в 1944 году. В военное время на Тамбовщине сформировалась госпитальная база. Направленный сюда Архиепископ Лука совмещал служение в церкви и работал в госпиталях. Он восстанавливал храмы, читал проповеди, занимался научной работой и проводит сложнейшие операции. В Тамбове архиепископ Лука пробыл недолго, всего два года. Но за это время он провел десятки уникальных операций, подарив своим пациентам вторую жизнь. А скольким детям, внукам и правнукам раненных бойцов архиепископ Лука подарил возможность родиться и жить, сосчитать уже трудно…

В 2018 году в День защитника Отечества в областном центре открыли два бюста – Василию Сенько и Александру Московскому. Полковник Василий Васильевич Сенько – единственный в истории советской военной авиации штурман – дважды Герой Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны он совершил 430 боевых вылетов: героически сражался на Ленинградском и Сталинградском фронтах, освобождал Польшу и Венгрию, участвовал в боевых действиях Дальней авиации, наносил бомбовые удары по фашистской Германии. С 1960 года он преподавал штурманское дело в Тамбовском высшем военном авиационном Краснознамённом училище лётчиков имени Марины Расковой. А вообще мало кто знает, что первым Героем Советского Союза на Тамбовщине стал уроженец села Подоскляй Рассказовского района Александр Николаевич Московский. Этого высокого звания он был посмертно удостоен за героизм, проявленный при выполнении воинского и интернационального долга в боях на реке Халхин-Гол в ночном бою в августе 1939 года. Он героически погиб во время летних боевых действий на реке Халхин-Гол, а через несколько месяцев, в ноябре 1939 года, Указом Президиума Верховного Совета СССР был представлен к высокому званию героя. Показательно, что многие жители города – и стар, и млад – пришли на открытие этих памятников даже несмотря на крепкий февральский мороз. Вот он – лучший пример того, как надо чтить свою историю и как воспитывать своих детей и внуков!

«Мы благодарны Российскому военно-историческому обществу за то, что оно стало нам надежным соратником в деле сохранения памяти предков, популяризации достижений военно-исторической науки, поднятия престижа военной службы. Ростислав Игнатьевич Мединский – желанный гость на Тамбовщине, и мы рады, что этот неравнодушный человек рьяно взялся за такое нелегкое дело. Всегда наши предложения находят у него отклик и самую горячую поддержку», – говорил перед сотнями и тысячами собравшихся председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин.

Одной только военно-мемориальной работой Российское военно-историческое общество на Тамбовщине не ограничивается. Активно ведется и просветительская деятельность. С лекциями регулярно выступают сотрудники Научного отдела РВИО, к.и.н. Никифоров Ю.А. и к.и.н. Петракова В.И.

«В тамбовские школы поступило издание «Военная история России ». Прочитаны лекции, посвященные столетию Красной Армии учащимся городских и районных школ. Но и это еще не все. Мы провели региональную военно-историческую смену под названием «Честь имею» на базе Центра социальной помощи семье и детям «Жемчужина леса». Сто шестьдесят детей из малообеспеченных семей за две смены смогли отдохнуть и набраться сил», – рассказывает Матушкин.

Также, в рамках просветительской кампании, областная Дума и РВИО организовывают выставки, с которыми познакомились более 7000 тамбовчан. Это мультимедийная выставка «Война и мифы: 1941-1945. Отступать некуда», фотовыставка «Ольга Ландер. Дополненная реальность войны», выставка «Наша Родина – Россия» Александра Шилова. Экспозиции имели огромный успех.

Но это – что уже сделано. А множество планов еще впереди. Взаимное сотрудничество Тамбовской области и Российского военно-исторического общества будет только расширяться. В Дмитриевке откроется очередной мемориал памяти воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. При непосредственном участии РВИО появится бюст Герою войны 1812 года А.В. Воейкову в селе Старая Ольшанка Уваровского района. К своему дню рождения, 8 сентября, Моршанск получит воссозданный памятник Екатерине II – императрице, основавшей этот город в 1779 году. К трагической дате отечественной истории – Дню начала Великой Отечественной войны – в столице региона, Тамбове, откроют памятное граффити на улице Комиссара Московского, а в селе Максимовка Бондарского района установят памятный обелиск на воинском захоронении Героям Великой Отечественной войны. Также в 2018 году при участии РВИО в Тамбовской области появится два памятника Советскому Солдату-Победителю – в селе Соколово и рабочем поселке Дмитриевка. Еще в планах – проведение военно-исторического фестиваля с реконструкцией боя при освобождении Берлина и военно-исторические смены «Честь имею». Все это необходимо, чтобы мы знали и помнили, кому обязаны своей жизнью и свободой. Чтобы каждый из нас чтил историю своей родной страны, великой России!

До настоящего времени потомки многих бойцов так и не знают, где, в каком месте и на чьей земле обрели упокоение их отцы, деды и прадеды. И некуда их детям, внукам и правнукам было прийти, чтобы осенить себя крестом, склонить голову над могилой и почтить память родного человека. И пусть, что многие из этих героев похоронены в братских могилах или до сих пор числятся пропавшими без вести. Но в селе Кужное теперь есть место, куда придет Наталья Тимофеевна Басова, чтобы молча поговорить со своим отцом, которого ей не довелось обнять. Оказывается, такое возможно - подарить жизнь дважды. Это и сделал отец Натальи Тимофеевны. В первый раз – в 1938 году, когда она родилась. И во второй раз – в 1945 году. И своим детям, и детям всего человечества.

Неправильный ответ. Гдов город в Псковской области.