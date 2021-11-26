ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО
ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО - российская научная и благотворительная общественная организация, созданная для объединения и координации усилий по укреплению политического, культурного и научного присутствия в Святой земле и странах библейского региона.
Православное палестинское общество; в 1889-1917 годах и с 1992 года Императорское православное палестинское общество; в 1918-1992 годах Российское палестинское общество.
Предложения об учреждении подобной организации высказывались в 1840-е годы архим. Порфирием (Успенским), Анд. Н. Муравьёвым, А. С. Норовым. Инициатор создания - В. Н. Хитрово. Устав Палестинского общества был утверждён императором Александром III 08(20).05.1882 года, открытие состоялось 21.05(02.06).1882 года.
Задачи общества - развитие и обустройство православного паломничества, оказание помощи и поддержки православным патриархатам, гуманитарно-просветительская работа среди арабского православного населения.
Первые председатели: великий князь Сергей Александрович (1882-1905 годы), великая княгиня Елизавета Фёдоровна (1905-1917 годы). Коллегиальным органом управления являлся совет. Имелись 3 отделения: научно-издательское, паломническое и «поддержания православия в Святой земле».
На рубеже XIX-XX веков Палестинское общество насчитывало до 5 тыс. членов. Финансировалось за счёт членских и вступительных взносов, частных пожертвований, в т. ч. общецерковного т. н. Вербного, или Палестинского, сбора в праздник Входа Господня в Иерусалим, и государственных субсидий.
Палестинское общество добилось снижения тарифов для православных паломников на железнодорожном и морском транспорте. К 1907 году через учреждения общества проходило более 10 тыс. паломников в год. Палестинское общество предпринимало обширное строительство в Святой земле, принадлежавшая ему недвижимость рассматривалась как нац. достояние России. В результате совместной работы Палестинского общества с Русской духовной миссией в Иерусалиме и российским консульством возникла уникальная инфраструктура храмов, подворий, земельных участков, больниц и школ - т. н. Русская Палестина.
Палестинскому обществу принадлежало 2 храма в Палестине (Святой Марии Магдалины в Гефсимании и Святого Александра Невского в составе Александровского подворья, оба - в Иерусалиме), в России - Николо-Александровский храм в Санкт-Петербурге и Сергиев скит в Калужской губернии. Строились церкви для местного населения: Святого Сергия Радонежского в Муджедиле (Мжделе) (1885 год) и Вмч. Георгия Победоносца в Кане Галилейской (ныне Кафр-Кана) (1888 год).
К 1914 году Палестинскому обществу принадлежало в Палестине 8 подворий: в Иерусалиме - Александровское в Старом городе близ Храма Гроба Господня, Елизаветинское, Мариинское, Николаевское, Сергиевское и Вениаминовское, а также подворья в Назарете и Хайфе. Имелось 28 земельных участков в Вифлееме, Айн-Кареме, Назарете, Кане Галилейской, Афуле, Хайфе, Иерихоне, Рамаллахе общей площадью более 23,5 га. Для паломников и местных жителей Палестинское общество содержало русскую больницу в Иерусалиме и амбулатории в Иерусалиме, Назарете, Вифлееме, Бет-Джале, Дамаске.
В 1911-1915 годах на средства Палестинского общества был приобретён также земельный участок в итальянском городе Бари и построены там храм Святителя Николая Чудотворца и подворье.
Предметом особого внимания были школы Палестинского общества для палестинского населения, первые из которых открылись уже в 1882 году. С 1895 года просветительская деятельность Палестинского общества распространилась в пределы Антиохийского патриархата. На 1909 году в 24 учебных заведениях Палестины (в т. ч. в двух учительских семинариях - мужской и женской) обучалось 1576 человек, в 77 школах Сирии и Ливана - 9974 человек.
Лучшие учащиеся в качестве стипендиатов Палестинского общества продолжали образование в духовных и светских высших учебных заведениях России, многие из них заняли видное место в истории арабской национальной литературы и культуры. В 1912 году император Николай II утвердил закон о бюджетном финансировании учебных заведений Палестинского общества в Сирии, аналогичная мера планировалась и для Палестины.
Одно из важнейших направлений деятельности Палестинского общества - научная работа. Археологические раскопки близ Храма Гроба Господня (1883 год) привели к открытию древней стены и порога «Судных врат», через которые Христос шёл на Голгофу, а также остатков базилики времени императора Константина Великого. К масштабным научным проектам относятся экспедиции под руководством Н. П. Кондакова по Сирии, Палестине и Заиорданью (1891 год), Ф. И. Успенского в Пальмиру и Баальбек (1898 год), А. А. Цагарели на Синай, Афон и в Иерусалим для изучения грузинских древностей (1883 год), русского врача и антрополога А. В. Елисеева для исследования древнего пути в Святую землю через Кавказ и Малую Азию (1886 год) и др.
В 1882-1907 годах Палестинское общество выпустило 347 названий книг и брошюр по палестиноведению. Доныне сохраняют научное значение публикации в «Православном Палестинском сборнике» (выходит с 1881 года, в годы советской власти «Палестинский сборник») и научном временнике «Сообщения Императорского Православного Палестинского общества» (1886-1916 годы, в 1917 году вышел номер без слова «императорское» в названии, в 1926 году - номер под названием «Сообщения Российского Палестинского общества»). В 1903-1915 годах разрабатывался вопрос о создании Русского археологического института в Иерусалиме.
Первая мировая война и революция прервали русское присутствие на Ближнем Востоке, однако политические и имущественные интересы, связанные с наследием Палестинского общества, позволили обществу в советские годы продолжить работу в сугубо научном качестве под названием «Российское палестинское общество» при АН СССР. В 1923 году оно было закрыто, в 1925 году официально зарегистрировано НКВД, после 1934 года никем формально не закрытое прекратило деятельность. Эмигрировавшие члены Палестинского общества создали Совет общества в Берлине (позднее он находился в Париже), в подчинение которому вошли подворья в Палестине, однако до 1948 года ими фактически распоряжались британские власти в Палестине.
Возобновлению Палестинского общества после Второй мировой войны способствовали политическая борьба СССР и стран Запада за влияние на Ближнем Востоке и установление советско-израильских дипломатических отношений (1948 год). 25.09.1950 года СМ СССР издал распоряжение о возобновлении деятельности Палестинского общества и его представительства в Израиле. Первым заявление о вступлении в Палестинское общество подал председатель Отдела внешних церковных сношений Московского патриархата митрополит Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич).
Учредительное собрание состоялось 16.01.1951 года. Б ́oльшая часть принадлежавшей Палестинскому обществу недвижимости в Святой земле, оказавшейся после арабо-израильской войны 1948-1949 годов (смотрите Арабо-израильские войны) на территории Израиля, была передана СССР, в 1964 году она, за несколькими исключениями, была продана советским правительством израильским властям за 4,5 млн. долларов (т. н. апельсиновая сделка). После Шестидневной войны (1967 год) СССР прервал дипломатические отношения с Израилем, сотрудники Палестинского общества, как и все советские представители, покинули страну.
Зарубежное Палестинское общество в 1970 году разделилось на 3 ветви (США, Париж, Иерусалим), но все существовали под эгидой РПЦЗ. В 1986 году часть иерусалимского Палестинского общества отделилась от РПЦЗ (ныне именует себя «Императорское Православное Палестинское Общество: Иерусалим и Ближний Восток»), удержав за собой Александровское подворье.
В России на рубеже 1980-1990-х годов Палестинское общество смогло вернуть себе историческое имя Императорского православного палестинского общества и поставить вопрос о восстановлении своих имущественных прав и присутствия на Ближнем Востоке (постановление Президиума ВС РФ от 25.05.1992 года).
Председателем Комитета почётных членов общества стал патриарх Московский и всея Руси Алексий II (1992 год), с 2009 года - патриарх Московский и всея Руси Кирилл. С 2007 года Палестинское общество возглавляет С. В. Степашин. Созданы новые отделения Палестинского общества в России и за рубежом, возвращено Сергиевское подворье в Иерусалиме (2008 год), возобновлены археологические работы и открыт Музейно-парковый комплекс в Иерихоне (2011 год), построен Общественно-просветительский центр в Вифлееме (2012 год). После воссоединения Московского патриархата и РПЦЗ подписано соглашение (2007 год) о сотрудничестве Палестинского общества с зарубежным Палестинским обществом.