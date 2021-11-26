ПАЛАМАРЧУК ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился 27.06.1959, г. Ростов-на-Дону. Окончил Ростовский государственный педагогический институт (1981).

Кандидатская диссертация : Англо-американская историография социальной политики германского фашизма (Томск, 1989).

Докторская диссертация : Социальная политика в Третьем рейхе (2006 ).

Работал доцентом кафедры зарубежной истории и международных отношений Южного федерального университета.

Доктор исторических наук, профессор кафедры государственно-правовые дисциплины Института управления, бизнеса и права (Ростов-на-Дону).

Учитель : А.А. Аникеев.

Область интересов : Новейшая история Германии, историография национал-социализма.

Сочинения: Гендерные отношения в Третьем рейхе. Ростов-на-Дону: Эверест, 2003. Нацизм: три лика геноцида. Ростов-на-дону: ИУБиП, 2003. Социальная политика третьего рейха. Ростов-на-Дону: АПСН СКНЦ ВШ, 2005. Социальная политика Третьего рейха и ее правовая база. Ростов-на-Дону: ИУБиП, 2007.