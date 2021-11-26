ПАК МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
ПАК МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ - российский историк-кореевед.
В 1941 году окончил исторический факультет Московского государственного института истории, философии и литературы. Преподавал историю в средних школах, затем в Рязанском педагогическом институте, с 1949 года в МГУ. В 1971-1992 годах возглавлял кафедру истории стран Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии Института стран Азии и Африки при МГУ, директор Международного центра корееведения при МГУ. С мая 1991 года президент Всесоюзной ассоциации советских корейцев.
Внёс крупный вклад в изучение социально-экономической и политической истории Кореи, проблем корейской историографии. С именем Пака связано становление и развитие корееведения как самостоятельного исследовательского направления в советской и российской исторической науке.
Автор ряда фундаментальных трудов по истории Кореи с древнейших времён до наших дней, комментированного перевода на русский язык памятника корейской исторической мысли «Самгук саги» (Исторических записей трёх государств) Ким Бу Сика. Перу Пака принадлежат многочисленные статьи в Большой советской энциклопедии (2-е и 3-е издания), Малой советской энциклопедии, Советской исторической энциклопедии.