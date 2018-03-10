От митрополита до советского общежития. Что скрывает дом Тургеневых-Боткиных-Гучковых Портал «История.РФ» открывает серию репортажей о русских усадьбах, которые мы рекомендуем посетить. Красивое здание XIX века с белыми колоннами и оливковым фасадом возвышается в двух шагах от шумной Маросейки. Этот дом как будто притаился здесь, своими тенистыми скверами и аллеями отгородившись от московской суеты. Название усадьбы звучит довольно необычно, поскольку в нем соединились три видных фамилии – это имение Тургеневых-Боткиных-Гучковых. Представители этих влиятельных русских родов действительно проживали здесь с начала XIX века вплоть до Октябрьской революции. Когда-то этот дом занимал видное место среди культурных центров Москвы. При Тургеневых по его залам прохаживались Вяземский, Карамзин, Херасков, а позднее, когда сюда въехало... На чтение: 5 минут

Портал «История.РФ» открывает серию репортажей о русских усадьбах, которые мы рекомендуем посетить.

Красивое здание XIX века с белыми колоннами и оливковым фасадом возвышается в двух шагах от шумной Маросейки. Этот дом как будто притаился здесь, своими тенистыми скверами и аллеями отгородившись от московской суеты. Название усадьбы звучит довольно необычно, поскольку в нем соединились три видных фамилии – это имение Тургеневых-Боткиных-Гучковых.

Представители этих влиятельных русских родов действительно проживали здесь с начала XIX века вплоть до Октябрьской революции. Когда-то этот дом занимал видное место среди культурных центров Москвы. При Тургеневых по его залам прохаживались Вяземский, Карамзин, Херасков, а позднее, когда сюда въехало семейство купца Петра Боткина, в доме бывали многие представители золотого века русской литературы – Гоголь, Тургенев, Толстой, Белинский…

Сегодня в этих стенах располагается Российское военно-историческое общество. Часть здания занимает Музей военной формы одежды. Напротив входа в музей находится Аллея Правителей – здесь гостей усадьбы встречают бюсты русских князей, царей, генсеков...

Усадьба несколько раз перестраивалась, рядом с ней появлялись новые постройки, но многие черты архитектурного стиля ампир, которые дом приобрел благодаря Петру Боткину, удалось донести до наших дней.

Об удивительной истории этого дома и его обитателей, каждый из которых внес свой вклад в облик усадьбы, а также о том, чем здесь занимались именитые гости и что стало с домом после революции, порталу «История.РФ» рассказал экскурсовод музея Денис Петров.

От церкви XVII века до памятника конструктивизма

– Денис, когда я готовилась к этому интервью, то встретила в Интернете довольно странную формулировку. В ряде статей сказано, что «по преданию на этом месте располагалось подворье митрополита, однако документальных подтверждений этому нет». Я так понимаю, имеется в виду XVII век. Но меня настораживает слово «предание». Неужели не сохранилось никаких документов, из которых мы можем точно узнать, что раньше было на месте этого здания?

– Никаких документов нет, поэтому мы можем руководствоваться только предположениями. В основе усадьбы лежат каменные палаты. Помните, вы шли сюда через полукруглый сводчатый зал? Такие же сводчатые объемы есть и внизу, в подвале – это основа здания. Все усадьбы XIX века, которые стоят на основе более древних зданий, в том числе и на Маросейке, используют эти старинные сводчатые объемы. Все дома в начале Маросейки тоже стоят на более древних основаниях. Исходя из этого и некоторых других описаний, мы считаем, что в начале XVII века здесь находилось подворье московского митрополита.

– Что собой представляло подворье?

– Подворье – это хозяйственные помещения, которые используются для хранения каких-то продуктов, разведения зелени и т.д. Фактически это был приусадебный участок, где митрополит мог осуществлять свою хозяйственную деятельность.

– Я знаю, что раньше здесь еще была Петроверигская церковь, которая и дала название переулку. Что с ней случилось?

– Да, раньше здесь находилась Церковь «Положения честных вериг святого апостола Петра». Она была снесена еще в середине XIX века. Церковь появилась на этом месте в 1547 году и сначала была деревянной. Считается, что она была возведена как памятная в честь венчания на царство царя Иоанна IV. В 1669 году боярин Милославский перестроил эту церковь в камне. Петроверигской она была названа в честь того, что свадьба дочери Милославского, Ирины, с царём Алексеем Михайловичем состоялась в день праздника поклонения честным веригам апостола Петра (29 января). Церковь сильно пострадала во время московского пожара 1812 года, а в 1844 году была закрыта и снесена.

– Почему церковь не восстановили?

– У нее был маленький приход, так что это было просто-напросто нецелесообразно.

– Что сейчас находится на этом месте? Его занимает усадьба?

– Нет, церковь была на месте студенческого общежития. Это здание – памятник конструктивизма, сейчас оно частично заброшено и нуждается в ремонте. Дело в том, что, когда оно строилось, был утвержден Генеральный план реконструкции Москвы, и Большой Спасоглинищевский переулок должен был стать основой для широкого проспекта – дублера Бульварного кольца. Планировалось, что он будет идти от Кузнецкого моста до Таганки, поэтому вся историческая застройка должна была быть снесена. Начали строить несколько домов нового типа, и эти здания по большому счету должны были стоять вдоль дороги. Такие же здания, кстати, есть на Таганке. Если знаете, там на улице Гончарной, возле станции метро «Таганская», есть два таких огромных дома, а все остальные постройки, в общем-то, старые. Так и здесь. Но в итоге все эти планы не были реализованы, оставшись только в нескольких зданиях, и вот этот памятник конструктивизма – одно из них.

Литературный салон

– Дом, где мы сейчас находимся, называют усадьбой Тургеневых-Боткиных-Гучковых. Все три фамилии очень известны, и их представители являются ключевыми фигурами в российской истории. Первым, насколько я понимаю, здесь поселилось семейство Тургеневых. Но о каких именно Тургеневых идет речь? Это род, из которого происходит знаменитый писатель Иван Сергеевич Тургенев?

– Нет, это другой род Тургеневых. В 1803 году это имение приобрел Иван Петрович Тургенев – директор Московского университета, отец Александра и Николая Тургеневых. Иван Петрович поселился здесь со своей семьёй и жил вплоть до своей смерти в 1807 году.

– Это правда, что еще при Иване Тургеневе здесь стали собираться многие известные писатели?

– Да, это был полноценный литературный салон. В гости к Тургеневым приходили Вяземский, Карамзин, Херасков, Жуковский и другие представители российской интеллектуальной элиты. И даже позже, во времена Боткиных, это место продолжало оставаться одним из центров культурной и общественной жизни Москвы.

– Когда сюда въехали Боткины?

– В 30-е годы XIX века усадьбу с аукционных торгов приобрёл богатейший купец-чаеторговец Пётр Кононович Боткин. Семья Боткиных играла большую роль в русской культуре и науке – из неё вышли литератор, критик и музыкант Василий Боткин, художник Михаил Боткин, всемирно известный терапевт Сергей Петрович Боткин, лейб-медик императора Александра III, а также Евгений Сергеевич Боткин, который был лечащим врачом семьи Николая II, вместе с которой он был расстрелян в 1918 году.

– Новые обитатели усадьбы тоже приглашали к себе известных культурных деятелей, как было при Тургеневых?

– Да, Боткины продолжали эту традицию. Здесь раньше был бальный зал с прекрасной акустикой, но собственно балов там не было. Вместо этого там проводились различные приемы, на которых славянофилы спорили с западниками и т.д. Здесь собирались Герцен, Огарев, Белинский, Толстой, Тургенев (Иван Сергеевич – прим. ред.), Гоголь и многие другие.

Во власти купечества

– Как изменился внешний облик имения при Боткине? Я читала, что он здесь многое переделал.

– Собственно, усадьба сгорела в пожаре 1812 года. Скорее всего, огонь погубил ее не до основания (сводчатые подвалы сохранились), но по факту от нее мало что осталось. Поэтому Боткин перестраивал усадьбу. В те время главенствовал архитектурный стиль «ампир», и именнопри Боткине главный дом усадьбы приобрел ампирные черты. Тогда же в усадьбе появился флигель, каретный сарай (нынешнее помещение охраны), конюшня (сейчас там расположен магазин) и оранжерея, примыкающая к фруктовому саду, который простирался вниз по склону.

– Выходит, Боткин, как типичный деловой человек, постарался сделать дом более удобным с точки зрения хозяйства?

– Понимаете, в чем дело: в середине XIX века, после московского пожара, многие аристократы разорились. И вот эти дворянские усадьбы стали переходить от аристократии к купечеству. А купцы уже переделывали эти здания под свои нужды: они в них жили, торговали, здесь же хранили запасы, так что это достаточно стандартная практика.

– Не так давно этот дом был отреставрирован. Сейчас мы можем видеть в нем те черты, которые были при Боткинах, до революции?

– Да, восстановленные черты ампира сохранились в колоннах, фасадной лепнине, и внутренние интерьеры тоже имеют ампирные черты.

– Получается, Боткин купил участок земли и почти полностью разрушенное здание, восстановление которого, я полагаю, потребовало много времени и денег. Интересно, что привлекло его в этом месте?

– У него уже был участок недалеко отсюда – на Покровке, и еще один на Земляном Валу. Но, поскольку семья у Боткина была большая, в ней было много детей, я думаю, что это было выгодное вложение денег.

– А сам Пётр Кононович здесь жил?

– У него здесь была контора и чайный магазин, который находился на самом выходе на Маросейку. Да и вся округа, в общем-то, принадлежала Боткину. А здесь он занимался своими рабочими делами, и дети его тут жили.

Царские сады

– Когда я впервые пришла сюда, было лето, и все утопало в зелени. Меня больше всего впечатлил этот красивый сквер в Большом Спасоглинищевском переулке. А раньше здесь были сады?

– Верно, сады здесь располагались еще со Средневековья, это были еще так называемые царские сады. И, в целом, традиция садов сохранилась, и Боткины в свое время ее поддержали. Я думаю, что во время пожара эти сады пострадали, но, тем не менее, в источниках это место описывается, как «прекрасный фруктовый сад», спускавшийся вниз по склону.

– Усадьба, как и весь Петроверигский переулок, находится на возвышенности, из-за чего здание располагается на разных уровнях. Большой перепад высот создает очень интересный и неповторимый ландшафт. Под нами ведь сейчас – один из семи московских холмов?

– Верно. Это место называется Ивановская горка. Это не самостоятельная возвышенность, она представляет собой часть Сретенского холма – одного из самых больших холмов, на которых стоит Москва. Это южный склон Сретенского холма, а его вершина находится дальше, в районе Бульварного кольца. Свое название Ивановская горка получила от Ивановского монастыря, который находится чуть ниже (Иоанно-Предтеченский монастырь – ставропигиальный женский монастырь, расположенный в Малом Ивановском переулке – прим. ред.).

– Как связана усадьба с семьей Гучковых?

– Вера Петровна Боткина, внучка Петра Кононовича, вышла замуж за Николая Ивановича Гучкова, который в 1905-1912 годы был московским градоначальником. Он стал хозяином усадьбы в 1907 году. Чета Гучковых – это последние дореволюционные владельцы усадьбы. С этого времени в доме сохранились некоторые внутренние интерьеры.

Детский сад посреди бальной залы

– Октябрьская революция, как известно, изменила судьбу России, и эти изменения коснулись в том числе дворянских поместий. Что стало с этим домом после 1917 года?

– После революции усадьба была национализирована. В разное время здесь располагались курсы командиров Красной Армии, курсы подготовки сотрудников Коминтерна, общежитие для преподавательского состава Коммунистического университета национальных меньшинств Запада. В свое время здесь даже был детский сад, и в конференц-зале, где сейчас проходят совещания, располагалась детская спальня, а до революции здесь был бальный зал. Рядом с детским садом были коммунальные квартиры. Я даже лично знаю людей, которые тогда жили в этом доме. Все они, естественно, уже глубоко пожилые. Конечно, всех их давно расселили, но многие приходили сюда, когда открывался наш музей, приносили фотографии… Так что, «хозяев» у этого дома было много, – заключил Денис.

* * *

В заключении расскажем немного о реконструкции усадьбы, где сейчас располагается Российское военно-историческое общество.

В 1960 году бывший дом Боткина, как объект культурного наследия, был взят под государственную охрану в качестве памятника. В 70-е годы здание было частично отреставрировано: в частности, были воссозданы ворота на парадный двор.

В 1987-89 годах был выполнен очередной проект реставрации, основной целью которого было приспособление главного дома усадьбы для размещения в нем Центрального совета по туризму и экскурсиям. В настоящее время часть здания занимает офис компании «Мостуризм». Экскурсионное бюро находилось здесь и в советские годы: в 1970-е годы в усадьбе поселился Московский городской Совет по туризму и экскурсиям (МГТЭС).

Именно во время реставрации конца 80-х в помещениях подвального этажа были обнаружены части утраченных сводов, а также оконные и дверные откосы, которые позволили предположить, что основной объем здания восходит к XVII веку.

В 2000-е годы была проведена комплексная научная реставрация главного дома и начаты ремонтные работы во флигелях. Некоторое время в части помещений здания располагался Благотворительный фонд содействия сохранению культурно-исторического наследия усадьбы «Дом Боткиных».

В феврале 2017 года в здании усадьбы Тургеневых-Боткиных открылся новый музей Российского военно-исторического общества – Музей военной формы одежды. В 2017 году это здание было отмечено дипломом конкурса «Московская реставрация». Это конкурс, организованный Правительством Москвы, он призван выявить лучшие проекты в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия.

Награждение состоялось 7 декабря 2017 года, и в номинации «Городская усадьба» лауреатом стал бывший дом Боткина, где сейчас размещается музей РВИО.

Исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов отметил важность участия пользователя объекта в процессе реставрации и дальнейшей эксплуатации здания, когда памятник архитектуры приобретает не только первозданный вид, но и прирастает качественной инфраструктурой.

«Нам не все равно, нам важно, чтобы памятник архитектуры жил и был доступен для посещения жителями и гостями столицы. Кроме непосредственной реставрации объекта культурного наследия, очень важна организация комфортной интересной среды и качественного общественного пространства», – подчеркнул Кононов.

Исполнительный директор также отметил, что за время использования усадьбы Боткина в Петроверигском переулке по инициативе РВИО на ее территории появились летний кинотеатр, кафе и Аллея Правителей, которые стали общим пространством с уникальным городским каскадным парком «Горка», созданным в рамках московской программы «Моя улица».

В настоящее время, несмотря на многочисленные реставрации и некоторые изменения (к примеру, цвет дома с темно-желтого сменился на оливковый), усадьба Боткина сохранила основные черты архитектуры XIX века и радует глаз всех, кто в погожий день решит прогуляться по Петроверигскому переулку.

Фото: Мария Рузанкина