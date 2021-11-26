ОСТРОВСКИЙ МИХАИЛ АРКАДЬЕВИЧ

ОСТРОВСКИЙ МИХАИЛ АРКАДЬЕВИЧ - российский физиолог, академик РАН (1994).

Сын А.И. Островского. После окончания МГУ (1958) работал в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии АН СССР, в 1970-1996 годах в Институте химической физики имени Н.Н. Семёнова РАН (с 1972 года заведующий лабораторией физико-химических основ рецепции), с 1996 года в Институте биохимической физики имени Н.М. Эмануэля РАН (с 1972 года заведующий лабораторией, с 2010 года заведующий отделом). Професор биологического факультета МГУ(1978), в 2008 годуорганизовал и возглавил кафедру молекулярной физиологии.

Основные труды связаны с изучением первичных процессов зрения, в том числе фотохимии и молекулярной физиологии зрительного пигмента родопсина, механизмов фоторецепции. Показал уязвимость зрительных клеток и клеток пигментного эпителия глаза к действию фотонов света; предложил системы защиты от опасности их повреждения. Развил представление о свете не только как о носителе зрительной информации, но и как о потенциально опасном повреждающем структуры глаза факторе. Создал (совместно с П.П. Заком, Л.Ф. Линником, Х.П. Тахчиди) новое поколение окрашенных искусств. хрусталиков глаза (интраокулярных линз), надёжно защищающих сетчатку от опасности светового повреждения. Благодаря работам Островского появился новый метод ранней диагностики ряда аутоиммунных заболеваний сетчатки глаза.

Президент Физиологич. общества имени И.П. Павлова (с 2007 года), главный редактор журнала «Сенсорные системы» (с 1987 года), член Исполкома Международной организации по изучению мозга (IBRO). Золотая медаль имени И.М. Сеченова РАН (2004). Премия Правительства РФ (2005, 2006).

Сочинения:

1) Фоторецепторные клетки. М., 1978;

2) Молекулярные механизмы зрительной рецепции. М., 2002 (совм. с Г. Р. Каламкаровым);

3) Спектральная коррекция зрения: научные основы и практические приложения. М., 2005 (соавт.);

4) Молекулярная физиология зрительной рецепции // Избранные лекции по современной физиологии. Казань, 2010;

5) Актуальные направления современной науки о мозге // Вестник РАН. 2010. Т. 80. № 5–6;

6) Молекулярная физиология зрительного пигмента родопсина // Биологические мембраны. 2012. Т. 29. № 1–2.