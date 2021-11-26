ОСЕТИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

ОСЕТИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА - ли­те­ра­ту­ра осетинского на­ро­да ; раз­ви­ва­ет­ся на тер­ри­то­рии Се­вер­ной Осе­тии-Ала­нии и Юж­ной Осе­тии на осе­тин­ском язы­ке, а так­же на русском и (в ма­лой сте­пе­ни) на грузинском язы­ках.

Пер­вая кни­га на осетинском языке, на­пе­ча­тан­ная ки­рил­лическим ал­фа­ви­том, вы­шла в 1798 году («Крат­кий ка­те­хи­зис»). Во 2-й половине XIX века на­чи­на­ет­ся фор­ми­ро­ва­ние Осетинской литературы, ис­пы­тав­шей зна­чительное влия­ние фольк­ло­ра. Пер­вые сти­хо­тво­ре­ния на осетинском языке соз­дал в 1865 году Т. Мам­су­ров. Пес­си­ми­стическими на­строе­ния­ми про­ник­ну­то твор­че­ст­во рус­скоя­зыч­но­го по­эта И. Ка­ну­ко­ва. По­яви­лись пер­вые пуб­ли­ци­стические про­из­ве­де­ния в основном на рус­ском (А. Гас­си­ев, А. Ар­да­се­нов) и грузинском (Г. Ли­ах­ве­ли-Чо­чи­ев) язы­ках. Круп­ней­ший по­эт и пуб­ли­цист конца XIX века, пи­сав­ший на осетинском и русском язы­ках, – К. Хе­та­гу­ров.

В пер­вое де­ся­ти­ле­тие XX века начинают выходить га­зе­ты и жур­на­лы на осетинском языке; раз­ви­ва­ет­ся пуб­ли­ци­сти­ка и литературная кри­ти­ка; за­ро­ж­да­ет­ся национальное дра­ма­тур­гия (Е. Бри­та­ев , Ц. Га­ди­ев , Р. Ко­чи­со­ва, ав­тор по­пу­ляр­ной ко­ме­дии «Прой­до­ха-му­жик, или Взбе­сив­ший­ся при­став», 1907) и про­за (С. Га­ди­ев , А. Ко­цо­ев , а так­же Б. Ту­га­нов и А. Ца­ли­ков, пи­сав­шие на русском языке). В по­эзии реа­ли­стической тен­ден­ции (И. Ар­ни­гон, С. Баг­ра­ев) со­су­ще­ст­ву­ют с ро­ман­ти­че­ской (А. Ку­ба­лов) и сим­во­ли­ст­ской (А. То­ка­ев) ли­ри­кой. В 1921 году воз­ник­ло «Ли­те­ра­тур­ное объ­е­ди­не­ние осе­тин­ских пи­са­те­лей», имев­шее про­све­ти­тель­скую на­прав­лен­ность и вы­пус­тив­шее в 1922 году альманах «Ма­лу­саг», ко­то­рый был под­верг­нут про­лет­куль­тов­ской кри­ти­ке за от­ход от клас­со­вых по­зи­ций и вы­звал об­ви­не­ния в на­цио­на­лиз­ме. В 1925 году ос­но­ва­на Ас­со­циа­ция про­ле­тар­ских пи­са­те­лей Осе­тии «Зиу» (её дея­тель­ность на­шла от­ра­же­ние в сборниках 1925 и 1927 годов). С 1927 года в Южной Осе­тии стал вы­хо­дить журнал «Фи­диу­аг».

В 1934 году ор­га­ни­зо­ва­ны СП Северной и Южной Осе­тии. Ак­ту­аль­ны­ми те­ма­ми литературы ста­новятся со­циа­ли­стическое строи­тель­ст­во, кол­лек­ти­ви­за­ция, борь­ба с пе­ре­жит­ка­ми про­шло­го: ро­ма­ны К. Фар­нио­на («Шум бу­ри», 1932), Б. Бо­цие­ва («Раз­би­тая цепь», 1935), Д. Мам­су­ро­ва («Ах­сар­бек», 1940); пье­сы С. Ку­лае­ва, А. Бо­лае­ва, Д. Ку­со­ва. При­зна­ние сни­ска­ло твор­че­ст­во по­эта, про­заи­ка и дра­ма­тур­га Ч. Бед­жы­за­ты , по­эта и ли­те­ра­ту­ро­ве­да И. Джа­нае­ва; из­вест­ность по­лу­чи­ли по­эмы Х. Плие­ва («Са­ли­мат», 1931, и др.). Со­бы­тия Великой Отечественной вой­ны на­шли от­ра­же­ние в по­эзии М. Ко­чи­со­ва, Г. Плие­ва , дра­ма­тур­гии Г. Джи­мие­ва, Д. Туа­е­ва и др.

В по­сле­во­ен­ное де­ся­ти­ле­тие по­яв­ля­ют­ся круп­ные эпические про­из­ве­де­ния, в ко­то­рых ос­мыс­ля­ют­ся ве­хи ис­то­рии на­ро­да: ро­ма­ны Е. Бе­кое­ва («Фа­ти­ма», книги 1-3, 1947-1959 годы), Д. Мам­су­ро­ва (ро­ман-три­ло­гия «По­эма о ге­ро­ях», 1948-1967 годы), Р. Чо­чие­ва («Сча­стье», 1958), Е. Уруй­ма­го­вой («На­встре­чу жиз­ни», кн. 1–2, 1951–56), Д. Джио­е­ва («Не­по­бе­ди­мая си­ла», кн. 1–4, 1954–61), Т. Еп­хие­ва («Впе­рёд», 1956).

Осетинская литература 1960-1990-х годов от­ме­че­на те­ма­тическим и сти­ли­стическим мно­го­об­ра­зи­ем: про­за Т. Бе­сае­ва, М. Бул­ка­ты, А. Гуч­маз­ты, Т. Джа­тие­ва, В. Ма­лие­ва, М. Ца­га­рае­ва; дра­ма­тур­гия С. Кай­то­ва, В. Гаг­лой­ты, Г. Плие­ва, Д. Те­ми­рае­ва, Г. Ху­гае­ва; по­эзия Ш. Джи­кае­ва (сборник «Кол­чан», 1980), Г. Бес­тау­ты, Х. Дза­бо­ло­ва, М. Дза­со­хо­ва, К. Хо­до­ва, А. Ца­ру­кае­ва. На русском языке по­вес­ти и ро­ма­ны на­пи­са­ны Г. Те­дее­вым (по­весть «Чёр­ная жем­чу­жи­на», 1991), В. Ца­го­ло­вым, Х.М. Му­гуе­вым, Р. Тот­ро­вым. Нрав­ст­вен­ная про­бле­ма­ти­ка до­ми­ни­ру­ет в про­из­ве­де­ни­ях Н. Джу­сой­ты (ро­ма­ны «Кровь пред­ков», 1965, «Две­на­дцать ран, как од­на», 1970, «Слё­зы Сыр­до­на», 1979, и др.). Ин­те­ре­сом к те­ме мо­ло­до­го по­ко­ле­ния про­ник­ну­то твор­че­ст­во Г. Би­цое­ва (по­весть «Де­ти ве­ли­ко­го Га­то», 1974, и другие).

Вни­ма­ние осетинских пи­са­те­лей конца XX - начала XXI веков об­ра­ще­но к про­бле­мам ма­ло­численных на­ро­дов, их са­мо­иден­ти­фи­ка­ции, национальной са­мо­быт­но­сти, к по­ис­ку нравствственных ис­то­ков и смыс­ла бы­тия. За­мет­ным яв­ле­ни­ем ста­ло твор­че­ст­во рус­скоя­зыч­ного про­заи­ка А. Чер­че­со­ва (по­весть «Дождь – оди­но­кий про­хо­жий», 1990; ро­ма­ны «Ре­к­ви­ем по жи­ву­ще­му», 1994, «Ве­нок на мо­ги­лу вет­ра», 2000, «Вил­ла Бель-Лет­ра», 2005, «Дон Иван», 2012). Ин­тен­сив­но раз­ви­ва­ет­ся пуб­ли­ци­сти­ка.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)