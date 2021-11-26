ОСЕТИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ОСЕТИНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА - литература осетинского народа; развивается на территории Северной Осетии-Алании и Южной Осетии на осетинском языке, а также на русском и (в малой степени) на грузинском языках.
Первая книга на осетинском языке, напечатанная кириллическим алфавитом, вышла в 1798 году («Краткий катехизис»). Во 2-й половине XIX века начинается формирование Осетинской литературы, испытавшей значительное влияние фольклора. Первые стихотворения на осетинском языке создал в 1865 году Т. Мамсуров. Пессимистическими настроениями проникнуто творчество русскоязычного поэта И. Канукова. Появились первые публицистические произведения в основном на русском (А. Гассиев, А. Ардасенов) и грузинском (Г. Лиахвели-Чочиев) языках. Крупнейший поэт и публицист конца XIX века, писавший на осетинском и русском языках, – К. Хетагуров.
В первое десятилетие XX века начинают выходить газеты и журналы на осетинском языке; развивается публицистика и литературная критика; зарождается национальное драматургия (Е. Бритаев, Ц. Гадиев, Р. Кочисова, автор популярной комедии «Пройдоха-мужик, или Взбесившийся пристав», 1907) и проза (С. Гадиев, А. Коцоев, а также Б. Туганов и А. Цаликов, писавшие на русском языке). В поэзии реалистической тенденции (И. Арнигон, С. Баграев) сосуществуют с романтической (А. Кубалов) и символистской (А. Токаев) лирикой. В 1921 году возникло «Литературное объединение осетинских писателей», имевшее просветительскую направленность и выпустившее в 1922 году альманах «Малусаг», который был подвергнут пролеткультовской критике за отход от классовых позиций и вызвал обвинения в национализме. В 1925 году основана Ассоциация пролетарских писателей Осетии «Зиу» (её деятельность нашла отражение в сборниках 1925 и 1927 годов). С 1927 года в Южной Осетии стал выходить журнал «Фидиуаг».
В 1934 году организованы СП Северной и Южной Осетии. Актуальными темами литературы становятся социалистическое строительство, коллективизация, борьба с пережитками прошлого: романы К. Фарниона («Шум бури», 1932), Б. Боциева («Разбитая цепь», 1935), Д. Мамсурова («Ахсарбек», 1940); пьесы С. Кулаева, А. Болаева, Д. Кусова. Признание снискало творчество поэта, прозаика и драматурга Ч. Беджызаты, поэта и литературоведа И. Джанаева; известность получили поэмы Х. Плиева («Салимат», 1931, и др.). События Великой Отечественной войны нашли отражение в поэзии М. Кочисова, Г. Плиева, драматургии Г. Джимиева, Д. Туаева и др.
В послевоенное десятилетие появляются крупные эпические произведения, в которых осмысляются вехи истории народа: романы Е. Бекоева («Фатима», книги 1-3, 1947-1959 годы), Д. Мамсурова (роман-трилогия «Поэма о героях», 1948-1967 годы), Р. Чочиева («Счастье», 1958), Е. Уруймаговой («Навстречу жизни», кн. 1–2, 1951–56), Д. Джиоева («Непобедимая сила», кн. 1–4, 1954–61), Т. Епхиева («Вперёд», 1956).
Осетинская литература 1960-1990-х годов отмечена тематическим и стилистическим многообразием: проза Т. Бесаева, М. Булкаты, А. Гучмазты, Т. Джатиева, В. Малиева, М. Цагараева; драматургия С. Кайтова, В. Гаглойты, Г. Плиева, Д. Темираева, Г. Хугаева; поэзия Ш. Джикаева (сборник «Колчан», 1980), Г. Бестауты, Х. Дзаболова, М. Дзасохова, К. Ходова, А. Царукаева. На русском языке повести и романы написаны Г. Тедеевым (повесть «Чёрная жемчужина», 1991), В. Цаголовым, Х.М. Мугуевым, Р. Тотровым. Нравственная проблематика доминирует в произведениях Н. Джусойты (романы «Кровь предков», 1965, «Двенадцать ран, как одна», 1970, «Слёзы Сырдона», 1979, и др.). Интересом к теме молодого поколения проникнуто творчество Г. Бицоева (повесть «Дети великого Гато», 1974, и другие).
Внимание осетинских писателей конца XX - начала XXI веков обращено к проблемам малочисленных народов, их самоидентификации, национальной самобытности, к поиску нравствственных истоков и смысла бытия. Заметным явлением стало творчество русскоязычного прозаика А. Черчесова (повесть «Дождь – одинокий прохожий», 1990; романы «Реквием по живущему», 1994, «Венок на могилу ветра», 2000, «Вилла Бель-Летра», 2005, «Дон Иван», 2012). Интенсивно развивается публицистика.