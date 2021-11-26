ОРЛОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, МУЗЕЙ

Музей-диорама «Орловская наступательная операция» был открыт 5 августа 1983 года в день 40-летия освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков.

Экспозиция, представленная в музее, содержит материалы, раскрывающие тему ликвидации «кинжала, направленного в сердце России», в период с 12.07.43 по 18.08.43 год. Основная линия музейной экспозиции содержит подлинные документы, фотографии, материалы прессы, вещи участников освобождения Орловской области , а также минометно-артиллерийское и стрелковое оружие периода Великой Отечественной войны .

У входа в музей установлены 122-мм гаубица и танк Т-70. Диорама «Прорыв немецкой обороны у деревни Малое Измайлово 12 июня 1943 года» посвящена первому дню наступления частей Красной Армии на Орловском плацдарме. Автор - народный художник СССР, лауреат Государственной премии имени И.Е. Репина, академик А.И. Курнаков.

Для музея-диорамы был использован двухэтажный кирпичный дом купца И.И.Чикина, построенный в 1907-1913 годах. Основным мотивом архитектурной композиции здания являются сдвоенные арочные окна 2-го этажа, обрамленные широкими архивольтами и отделенные от фигурного межэтажного карниза узорной кирпичной кладкой в подоконных филенках. Нижний этаж имеет широкие квадратные окна, выделенные в простенках пилястрами большого выноса.

В 1982-1983 годах к боковому фасаду дома сделана двухэтажная пристройка с отступом от красной линии для диорамы "Прорыв немецкой обороны у деревни Малое Измайлово 12 июля 1943 года".

Иллюстрации:

Музей-диорама «Орловская наступательная операция».