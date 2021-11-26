ПЕТРОГЛИФЫ

ПЕТРОГЛИФЫ - изображения на природных скальных выходах и валунах, выполненные выбивкой, гравировкой, пришлифовкой и другими способами, связанными с удалением скальной поверхности, или сочетанием этих техник.

Для на­не­се­ния петроглифов при­ме­ня­лись как ка­мен­ные, так и ме­тал­лические ин­ст­ру­мен­ты (сле­ды ра­бо­ты ими раз­ли­ча­ют­ся); мог­ло ис­поль­зо­вать­ся од­но ору­дие (от­бой­ник) или два (по­сред­ник и удар­ник). Ино­гда при изу­че­нии петроглифов уда­ёт­ся про­сле­дить тон­кие гра­ви­ров. ли­нии эс­ки­зов, сле­ды на­бро­сков, раз­мет­ку по­верх­но­сти, на ко­то­рую на­но­си­лись изо­бра­же­ния.

Петроглиф - спо­соб пе­ре­да­чи ин­фор­ма­ции , по­я­вив­ший­ся в ка­мен­ном ве­ке и су­ще­ст­вую­щий до­ны­не. Изо­бра­же­ний, вы­пол­нен­ных в тех­ни­ке петроглифов, су­ще­ст­вен­но боль­ше, чем рос­пи­сей, на­но­сив­ших­ся на ана­ло­гич­ные при­род­ные объ­ек­ты. Кон­цен­тра­ции петроглифов не­ред­ко свя­за­ны со свя­ти­ли­ща­ми, мес­та­ми про­ве­де­ния ка­лен­дар­ных празд­ни­ков, при­уро­че­ны к важ­ным точ­кам ланд­шаф­та - пе­ре­пра­вам, пе­ре­ва­лам и др.

Петроглифы яв­ля­ют­ся важ­ным ис­то­рическими ис­точ­ни­ком, мно­гие - про­из­ве­де­ния­ми искусства, объ­ек­та­ми ту­риз­ма, в том числе по­лу­чив­шие все­мир­ную из­вест­ность [Бо­яр­ские пи­сани­цы, Бе­со­вы След­ки, Бе­сов Нос, За­лав­ру­га - важ­ней­шая груп­па петроглифов на Бе­лом море, вклю­чаю­щая ком­по­зи­ции, в том числе сце­ны ини­циа­ций, охо­ты, Пег­ты­мель (Чу­кот­ка), Са­ян­ско­го кань­о­на пет­рог­ли­фы, Си­ка­чи-Алян, Том­ская пи­са­ни­ца, Кал­бак-Таш (рис.) и др. - в Рос­сии; Ка­мен­ная мо­ги­ла - на Ук­раи­не] и вклю­чён­ные в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия [Аль­та, Бо­гус­лен, Вал­ка­мо­ни­ка, Ко­бу­стан, Су­лай­ман-Тоо (Кир­ги­зия), Там­га­лы, Тас­си­лин-Адд­жер, Фош-Коа и др.].

Вы­даю­щую­ся роль в ста­нов­ле­нии ис­сле­до­ва­ний на­скаль­но­го искусства в Рос­сии сыг­рал А.П. Ок­лад­ни­ков, ос­но­вы российского на­учного пет­ро­гли­фо­ве­де­ния за­ло­же­ны М.А. Дэв­лет, А.И. Мар­ты­но­вым, В.И. Мо­ло­ди­ным , В.И. Рав­до­ни­ка­сом, Я.А. Ше­ром и др.

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