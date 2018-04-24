О деятельности Минкульта О деятельности Минкульта На чтение: 1 минута

Культура России – явление многостороннее и неординарное, корнями уходящее глубоко в историю. Это сфера ответственности министерства культуры Российской Федерации во главе с министром культуры Владимиром Ростиславовичем Мединским. В ежедневном режиме сотрудники министерства работают над укреплением статуса великой культурной державы, чтобы каждый из граждан нашего великого государства ощущал свою причастность к нашим национальным культурным и историческим ценностям.

В Архангельской области за последние годы обновились десятки объектов, имеющие огромное культурно-историческое значение для всех жителей нашей области. Мы благодарны министру, который лично курировал такие объекты, как Гостиные дворы и Детский театр, исторические объекты старинного города Каргополь и многое другое. Но самое главное – это восстановление объектов общенационального культурного значения на Соловецких островах. Несмотря на занятость, он за последние годы многократно побывал в Архангельской области, лично вникая в местную проблематику.

За эти года произошел прорыв в реализации военно-исторических проектах министерства культуры, которые курирует лично Владимир Ростиславович. Хочу отметить несколько направлений деятельности: это воспитание патриотизма, поддержка престижа исторической науки, сохранение объектов военно-исторического культурного наследия, борьба с фальсификацией исторических событий.

Так в Архангельской области при помощи министерства открыты мемориальные доски Героям Советского Союза в школах, где они обучались. Активно министерство культуры помогало в организации мероприятий, посвящённых празднованию 75-летия прихода в порт Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш». В период праздника Архангельск посетило более трех тысяч туристов, в том числе сотни иностранных.

Знаковым событием для Архангельской стала интерактивная выставка «Война и мифы», которая развенчивает псевдо-истории наших западных партнеров. За время её работы в Архангельске экспозицию посетили более 15 тысяч человек, было проведено 349 экскурсий. Хочу передать самые положительные эмоции от Архангельского областного и городского совета ветеранов за столь внимательное отношение к военной истории нашей страны!

За годы перестройки произошел существенный провал в патриотическом воспитании наших детей, в том числе в различных подходах к созданию учебников истории для школьников. Здесь важен личный вклад министра в создании учебного пособия «Военная история России».

Считаю, что поставленные задачи по патриотическому воспитанию, сохранению престижа исторической науки министерство культуры выполняет в полном объеме. Это стало возможным благодаря высокой профессиональной заинтересованности министра культуры - Владимира Ростиславовича Мединского.

Уверен, что при его поддержке и в будущем мы сможем добиться реализации множества самых интересных проектов в области патриотического воспитания молодежи.