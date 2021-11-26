НОВОУЗЕНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Новоузенский краеведческий музей размещен в двухэтажном деревянном здании 1902 года постройки, общей площадью 260 кв. метров.

Строение расположено в парковой зоне и имеет интересный архитектурный облик, выделяясь двумя куполами на крыше. Первоначально Новоузенский краеведческий музей был организован как общественный и занимал нижний этаж здания. В 1980 году он стал филиалом Саратовского областного музея краеведения. С этого времени здание было полностью передано музею.

Фонды Новоузенского краеведческого музея, насчитывающие около 8 тысяч единиц хранения, постоянно пополняются новыми экспонатами, документами, предметами быта, картинами местных художников, подаренными жителями города и района. Наибольшую часть экспонатов основного фонда составляют предметы нумизматики. Это в основном ордена и медали времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, юбилейные медали, выпущенные в ознаменование памятных дат, монеты, относящиеся большей частью к русской монетной системе.

Вторая по численности часть основного фонда - это документы (удостоверения, свидетельства, почетные грамоты, дипломы и так далее) и фотодокументы. Значительную часть фондов представляют предметы этнографии . В музейной экспозиции, состоящей из 8 тематических залов, есть отделы археологии и природы, где в основном выставлены предметы Саратовского областного музея краеведения.

Естественнонаучная коллекция дает представление о природных особенностях, животном и растительном мире степного заволжского района. Историческая часть экспозиции знакомит с древнейшей историей края и средневековыми племенами кочевников, населявшими его. Рассказывается о хозяйстве и быте крестьян XIX и начала ХХ веков, о революционном прошлом малого исторического города Новоузенска, гражданской войне, о земляках - Героях Советского Союза, участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов , тружениках тыла и участниках современных локальных конфликтов.

Постоянно действует выставочный зал с периодически обновляющимися выставками. Одна из последних выставок - «Христианство сквозь столетия». Для старшеклассников проводятся краеведческие викторины и районные конференции. Сотрудники музея принимают участие в общегородских мероприятиях и районных фольклорно-этнографических праздниках.

Иллюстрации:

Новоузенский краеведческий музей.