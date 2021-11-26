НОВОЛАДОЖСКИЙ МУЗЕЙ

Новоладожский историко-краеведческий музей был открыт 5 ноября 1987 года.

Первые попытки его создания прослеживаются с довоенного времени. Они связаны с именем Владимира Николаевича Грусланова - офицера, знатока наследия А.В.Суворова, коллекционера.

18.05.1950 года в Новой Ладоге в здании бывших казарм Суздальского пехотного полка на берегу канала открылся первый музей. Музей, переезжая с места на место, меняя статус, просуществовал до конца шестидесятых годов. Сегодня музей располагается в двухэтажном доме, принадлежавшем купцу И. Тимофееву, бывшему владельцу местных плитных ломок.

Здание построено в 80-х годах XIX века и является памятником регионального значения. В доме сохранилась анфиладно-круговая планировка, плитное крыльцо, тяги на потолках. Коллекции музея складывались из даров ладожан, отражают срез местной материальной и духовной культуры. Большая часть музейных предметов относится ко второй половине XIX - середине ХХ века.

Иллюстрации:

Новоладожский историко-краеведческий музей.