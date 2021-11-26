НОВОХОПЕРСКИЙ МУЗЕЙ

В Новохопёрском краеведческом музее в каждом из шести залов обширной экспозиции представлен богатый материал, иллюстрирующий прошлое района.

Музей расположен в центре города в красивом особняке - памятнике архитектуры XIX века. Дом помнит своих жителей. Сначала - купцов, зажиточных горожан, а потом - лидеров штаба Первой отдельной Чехословацкой бригады, сформированной в Новохоперске в 1943 году. Именно экспозиция, посвященная советско-чехословацкой дружбе, и стала родоначальницей нынешнего музея, начавшего работать с 1986 года.

Каждого, кто приходит в музей, у входа встречает якорь с Пристанской верфи. Якорь изготовлен в мастерских Воронежского адмиралтейства в начале XVIII века, найден в пойме реки Хопер на косе Лучке. Каждый предмет экспозиции - уникален. Он, как и всё здесь - реальный свидетель истории, собеседник, раскрывающий тайны прошлого.

Оно оживает в зеркалах, предметах быта, картинах, фотографиях. С них на нас смотрят современники далеких и не очень веков. Каждый из них, как и мы с вами, мечтал о счастье, составляющие которого одинаковы во все времена: мир и благополучие. Каждому периоду истории в музее отведены отдельные залы. «Природа», «Хоперская старина», « Этнография », «История первой половины XX века», «Боевая слава», «Вторая половина XX века».

Часто экспонатами становятся предметы старины, сохранившиеся в семьях новохопёрцев. Так, недавно один из горожан принес кованый «чеснок», используя который славяне боролись с татарской конницей. Предмет воинских смекалки и мастерства был изготовлен в XIII-XIV веках и лишь остается догадываться, как он сохранился до наших времен.

Фонд музея пополняется и благодаря находкам ученых-участников археологического лагеря, вот уже десять лет работающего на берегах реки Савала в летнее время. Об особенностях редкой науки будет рассказано в отдельном зале - «Археология», который откроется в музее в следующем году. Музей готовится к обновлению и реконструкции экспозиции, о чем будет рассказано на готовящемся сейчас форуме с участием знатных краеведов города, учителей истории и специалистов школьных музеев.

К музею, сокровищнице прошлого, одному из старейших в Воронежской области, всегда относились бережно. Капитальный ремонт был проведен в 2010 году со строительством газовой котельной, когда Новохоперск отмечал 300-летие со дня основания. Богатая экспозиция в залах, посвященных Гражданской и Великой Отечественной войнам . В них - фотографии защитников родной земли, их письма, награды. В общем, все, чем может гордиться каждый житель Новохоперского района Воронежской области.

Иллюстрации:

Новохоперский краеведческий музей.