НЕВСКАЯ БИТВА, МУЗЕЙ

Музей-диорама "Невская битва 1240 года" открыт к восьмисотлетию со Дня рождения Александра Невского, а также в качестве агитации за имя Александра Невского в известном проекте "Имя Россия" (2008 год).

Экскурсии по музею включают в себя экскурсии по историко-мемориальной зоне в поселке Усть-Ижора. Посвящен истории Невской битвы был открыт 26 января 2009 года. Его историко-мемориальная зона включает в себя земляную крепость-фортецию XVIII века, выставочную экспозицию и главный экспонат музея - диораму битвы в реальную величину созданную художником И.С. Жебровским.

Музей открыт к восьмисотлетию со Дня рождения Александра Невского, а также в качестве агитации за имя Александра Невского в известном проекте "Имя Россия" (2008 год). В музейный альянс, открывший музей-диораму Невской битвы, также входят Музей ретроавтомобилей и Музей клинкового оружия. Недалеко от музея находится церковь Александра Невского, построенная при Петре I в память о победе в Невской битве.

Иллюстрации:

Музей-диорама "Невская битва 1240 года".