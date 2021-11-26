НЕФТЕКУМСКИЙ МУЗЕЙ

Нефтекумский районный историко- краеведческий музей был образован в августе 2000 года.

Открытие музея состоялось 2 сентября 2000 года, в день 80-летия Нефтекумского района. Основателем и инициатором создания музея в районе является Пётр Николаевич Кудинов, бывший директор Нефтекумской средней школы № 2, историк, краевед, автор книг по истории района и города.

Нефтекумский районный историко-краеведческий музей занимает 1 этаж пятиэтажного жилого дома и находится по адресу: города Нефтекумск, микрорайон 2, дом 16. Площадь музея составляет 279 кв. метров.

Вход в музей платный: для работающего населения - 15 рублей, для школьников - 10 рублей, экскурсионное обслуживание и лекции - 15 рублей. Установлены категории граждан, которые пользуются правом бесплатного посещения музея. Это ветераны и участники войны, дети до 5 лет, почётные граждане района и города.

Иллюстрации:

Нефтекумский районный историко-краеведческий музей.