НАУМОВ ВЛАДИМИР НАУМОВИЧ
НАУМОВ ВЛАДИМИР НАУМОВИЧ - российский режиссёр, сценарист, продюсер, народный артист СССР (1983 год).
Сын кинооператора Н. С. Наумова-Стража (1898-1957 годы). В 1952 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская И. А. Савченко; после скоропостижной смерти учителя совместно с А. А. Аловым в 1951 году завершил фильм «Тарас Шевченко»). С 1957 года режиссёр киностудии «Мосфильм». В 1954-1983 годах работал в соавторстве с Аловым. Режиссёры дебютировали новаторской по киноязыку романтической драмой «Тревожная молодость» (1955 год). Одной из первых картин «оттепели», положивших начало переосмыслению советского мифа, стал фильм «Павел Корчагин» (1957 год).
В традициях экспрессионизма выдержана приключенческая киноповесть «Ветер» (1959 год). В фильме «Мир входящему» (1961 год, премия Международного кинофестиваля в Венеции), по стилистике тяготевшем к символизму, впервые в отечественном кино в пацифистском ключе воплощена тема Великой Отечественной войны (неожиданно возникший мотив сострадания к побеждённому врагу вызвал резкую официальную критику). Чертами острого гротеска отмечен фильм «Скверный анекдот» (по одноименному рассказу Ф. М. Достоевского, 1966 год, вышел на экраны в 1987 году) - одна из первых экранизаций, впрямую апеллирующих к современной действительности.
Сатирический рассказ обернулся карнавальной, фарсовой притчей, размышлением о противоречиях российской ментальности. Экранизации 1970-х годов характеризуются масштабностью и живописностью исполнения: трагифарсовая фреска «Бег» по произведениям М. А. Булгакова (1971 год), многосерийная «Легенда о Тиле» по мотивам романа Ш. Де Костера (1977 ). Фильмы «Тегеран-43» (1981 год, главная премия Международного кинофестиваляв Москве) и «Берег» (1984 год; Государственная премия СССР, 1985 год), объединяющие в себе особенности зрительского и авторского кинематографа, связывает горько-пессимистическая интонация, обусловленная трагическими итогами XX века.
Особой удачей Наумова стала иронически-авантюрная киноповесть «Десять лет без права переписки» (1990 год). Среди др. фильмов: «Выбор» (1987 год), «Закон» (1989 год), «Белый праздник» (1994 год), «Часы без стрелок» (2001 год), «Джоконда на асфальте» (2007 год). Автор и соавтор сценариев многих своих и др. фильмов. Выступает также как продюсер. С 1987 года руководитель студии «Союз» киноконцерна «Мосфильм». В 1980-2000 годах преподавал во ВГИКе, профессор (с 1984 года).