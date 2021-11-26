НАРЫМСКИЙ МУЗЕЙ

Нарымский музей политической ссылки - единственный в стране музей политической ссылки.

Музей был основан в 1938 году по решению Новосибирского обкома партии как «Нарымский музей И.В. Сталина ». В 1960 году - переименован в «Нарымский мемориальный музей политических ссыльных-большевиков». С 1991 года - называется «Нарымский музей политической ссылки».

Нарымский музей политической ссылки - единственный в стране музей политической ссылки. Музей был основан в 1938 году по решению Новосибирского обкома партии как «Нарымский музей И.В. Сталина». В 1960 году - переименован в «Нарымский мемориальный музей политических ссыльных-большевиков». С 1991 года - называется «Нарымский музей политической ссылки».

Музей представляет собой комплекс сооружений:

- основное одноэтажное деревянное здание музея с обновлённой тематической экспозицией «Нарымский край и Нарымская ссылка в XVII-XX веках»;

- деревянный дом Алексеевых, в котором в 1912 году жил И.В. Сталин, памятник истории федерального значения; - постоянно действующая мемориальная экспозиция «Дом крестьян Алексеевых - место жительства И. В. Сталина в Нарымской ссылке» (деревянное здание, где в каталажной камере содержались ссыльные большевики, памятник истории федерального значения);

- постоянно действующая этнографическая экспозиция под открытым небом «Уголок селькупской старины» - комплекс сооружений, характеризующих материальную культуру коренных жителей Нарымского края.

В здании музея можно познакомиться с богатейшей культурой племён, обитавших на нарымской земле. Люди, жившие здесь более двух тысяч лет назад, оставили нам уникальные предметы: бронзовое оружие, фигурки лося, оленя и священных птиц. Вниманию посетителей представлены орудия для охоты и рыбной ловли, предметы быта, одежда коренных обитателей - селькупов и эвенков, первых русских поселенцев, реконструкции жилых и культовых помещений.

Основными занятиями селькупов были рыболовство и охота. Эвенки кочевали с оленьими стадами. Первыми обитателями Нарымского острога, поставленного в 1596 году, стали 20 казаков во главе с атаманом Тугарином Фёдоровым. Во дворе музея - перенесенные сюда мемориальные постройки: нарымская каталажная камера и Дом Алексеевых, у которых квартировал И.В. Сталин в 1912 году.

Нарым имеет мировую известность как место для ссылки политических и уголовных преступников. Глухая тайга, нестерпимый гнус летом и лютые морозы и метели зимой, бездорожье. Большие реки, речушки и озёра во время весеннего половодья превращаются в настоящее море! За это получил Нарым меткое название «тюрьма без решёток».

Одними из первых ссыльных были участники крестьянских восстаний Степана Разина и Емельяна Пугачева . Позже сюда были сосланы двое декабристов - Николай Мозгалевский и Павел Дунцов-Выгодовский. Несколько лет провёл в нарымской ссылке Болеслав Шостакович - дедушка знаменитого композитора.

Не по своей воле здесь побывали известные впоследствии деятели Коммунистической партии и Советского государства Валериан Куйбышев, Яков Свердлов, Николай Яковлев, Алексей Рыков, Иосиф Джугашвили (Сталин). Здесь же, в Нарыме, в семье политического ссыльного родился писатель Вадим Кожевников.

В музее хранятся фотографии, портреты, личные вещи известных исторических деятелей, живших здесь когда-то и оставивших заметный след в истории нашей страны. Можно прикоснуться к их судьбам, побывав в музее. Сотни тысяч людей были отправлены в Нарымский край в годы сталинских репрессий. В Нарымском музее работает постоянно действующая экспозиция, отображающая историю репрессий 30-40-х годов XX века.

В 2010 году страна отметила 65-летний юбилей Победы. В Нарымском музее Великая Отечественная война представлена большим числом документов, рассказывающих об участниках войны, а также о тружениках тыла, которые в далёком сибирском посёлке были как на передовой. Несмотря на оторванность от большой земли, музей не страдает от недостатка посетителей. В период летней навигации Нарым посещают тысячи туристов.

Музей является центром притяжения для нарымчан, интересующихся историей родного края. Показать Нарымский музей родственникам или друзьям, приехавшим из другого региона России, считают своим долгом многие жители Парабельского района.

Иллюстрации:

Нарымский музей политической ссылки.