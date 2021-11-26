НАДЫМСКИЙ МУЗЕЙ АРХЕОЛОГИИ

Музей истории и археологии города Надыма. 29 апреля 1988 года был учрежден Надымский филиал Тюменского музея изобразительных искусств.

Важной вехой в истории музея стало открытие 7 апреля 1989 года городского выставочного зала. Со временем расширялся круг авторов.

В помещении Музея, работают две постоянные экспозиции: «Новый Надым» и «Надымское городище». Выставка «Новый Надым» рассказывает о начальных этапах истории города Надыма, который вырастал из наследия сталинской эпохи. Своим рождением в 1949 году он обязан железнодорожной станции, сохранением - работникам линии связи Салехард-Игарка, своим преображением - нефтегазовому комплексу.

Выставка представляет все три этапа истории города как непрерывный процесс. В экспозиции представлены редкие фотографии 1950-1960-х годов, предметы сталинской эпохи, бытовые вещи надымчан начала 1970-х годов. Экспозиция «Надымское городище» знакомит с археологическим памятником Х - первой половины ХIХ веков.

Городок в устье реки Надым был оригинален как в плане организации поселения, так и в отношении его социальной структуры, в которой выделяются предки двух групп населения: хантов и ненцев . Представление об архитектуре Надымского городка в экспозиции даёт сложенное из подлинных плах основание постройки.

Доски от кочей (северного русского судна), которыми была вымощена улочка, и схемы помогают воспроизвести облик городка конца XVI - первой трети XVIII века. Из находок своим количеством и разнообразием поражают обнаруженные во всех слоях городища деревянные фигурки животных и птиц (игра Тосчервой). Представленные в витринах культовые предметы: деревянные задник священной нарты, счетная палка с навершием в виде головы старика, костяные и металлические предметы X-XVII веков способны погрузить посетителей в уникальный мир северных народов, сохранивших ценности традиционной культуры.

К 30-летию со дня присвоения поселку Надым статуса города в сентябре 2002 года был открыт экспозиционный зал Музея «История строительства города», расположенный в здании ОАО «Севергазстрой». В помещении воссоздана атмосфера северной комсомольско-молодежной стройки 1970-1980-х годов: витрины в форме строительных козел, металлическая конструкция под потолком, напоминающая каркас здания и реконструкция балка (вагончика) - привычного жилья первопроходцев. Уделено внимание истории всех трестов, принимавших участие в строительстве города и газопровода.

Иллюстрации:

Музей истории и археологии города Надыма.