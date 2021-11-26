МЫСКОВСКИЙ МУЗЕЙ

Мысковский историко-этнографический музей.

17 мая 2003 года - дата рождения Мысковского историко-этнографического музея . Несмотря на свою молодость, сегодня он играет заметное место в жизни горожан, являясь не только основным хранилищем памятников материальной и духовной культуры, но и культурно-просветительным центром, ведущим разностороннюю воспитательную и досуговую деятельность.

Зал этнографии является основой работы музея. В зале представлено несколько коллекций, разделённых по видам деятельности: охота , собирательство, рыбаловство, предметы быта, национальная одежда. Данные экспонаты дают разностороннее представление о традиционной культуре народа.

Для посетителей разработан цикл лекций на темы: «Культура, история и быт шорского народа», «История улуса Томазак», «Гордость шорского народа», в которой речь идёт о людях, оставивших значимый вклад в развитие национальной культуры шорского народа. Особый интерес посетителей вызывают предметы быта, представленные коллекцией деревянной, берестяной, глиняной посудой. Не менее интересна коллекция охотничьего ремесла.

Это охотничьи пояса-натруски, пулелейка, маслёнка, охотничьи лыжи. Также привлекает внимание посетителей коллекция предметов собирательства, в которую входят веялка, совок для сбора ягоды, станок для шелушения кедрового ореха, корнекопалки. Кроме этнографического зала в музее имеется выставочный зал, в котором ежемесячно проводятся плановые выставки и тематические мероприятия.

Иллюстрации:

Мысковский историко-этнографический музей.