МУЗЕЙНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

Музейный ресурсный центр.

Особая гордость Музейного центра - уникальные фонды, насчитывающие более 27000 единиц хранения, объединенных в 16 коллекций по истории города, этнографии коренных народов Севера, этнографии детства, археологии, природы ноябрьского региона, нумизматики , редких книг, живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и прочее.

Реставрацией экспонатов в музее занимается художественная мастерская. Здесь, в опытных руках профессионала, получают второе рождение старые холсты, обретают первоначальный блеск предметы из бронзы и меха, склеивается керамика и изделия из дерева и кости.Не ограничиваясь только собиранием и хранением раритетов, Музейный ресурсный центр сегодня является местом приятного интеллектуального досуга семьи и молодежи, одним из центров патриотического, нравственного и эстетического воспитания.

Невозможно представить современный музей без научной библиотеки. Уникальные фонды музейной библиотеки, насчитывающие более 5 000 изданий, являются не только предметом гордости МРЦ, но и достоянием всего города. Просветительская деятельность МРЦ направлена на удовлетворение потребности посетителей в познании истории малой родины и традиций своих предков, потребности в эстетическом созерцании предметов изобразительного искусства; укрепление толерантности, профилактику негативных социальных явлений.

Благодаря тематическому разнообразию выставок, которые работают одновременно в двух залах ресурсного центра, любой желающий может найти здесь что-то интересное и полезное для себя. Частая сменяемость музейных проектов позволяет жителям города не только познакомиться с выставками из фондов МРЦ, но и увидеть уникальные экспозиции из собраний ведущих художественных, этнографических и исторических музеев страны.

В арсенале Музейного центра много нестандартных инновационных идей, воплотившихся в ряд интересных и ярких событий. К услугам посетителей Музейного ресурсного центра: обзорные экскурсии по городу; выездные музейные занятия; музейные акции; мастер-классы; праздники; конкурсы; программы «День рождения в музее», «День семьи в музее», «Урок в музее»; молодежный сайт «Ноябрьск - чистая зона»; информационный комплекс, включающий мультимедийную презентацию «Хроника рождения Ноябрьска» и интерактивную игру «Путешествие Ян-Тэта за оленьим стадом», и многое другое.

Музейный ресурсный центр реализует проекты городского, регионального, всероссийского и международного уровня, налажено тесное партнерское сотрудничество с музеями округа и творческой интеллигенцией, организациями и учреждениями города, общественными организациями градообразующими предприятиями, национальными диаспорами и общинами коренных малочисленных народов Севера.

Активными участниками мероприятий МРЦ как в музее, так и за его пределами, являются учащиеся образовательных учреждений, воспитанники дошкольных учреждений, семейные группы, особые категории граждан, гости и жители Ноябрьска, жители других городов, округа и России .

Более 35 000 посетителей музейных мероприятий в год и положительные отзывы - главные показатели востребованности учреждения в культурном пространстве города. Сотрудники музея города - увлечённые талантливые люди, отдающие себя без остатка любимому делу. Они всегда открыты для конструктивного диалога со всеми учреждениями, предприятиями, жителями города и региона, заинтересованными в сохранении, изучении и популяризации историко-культурного наследия региона и России.

Иллюстрации:

Музейный ресурсный центр.