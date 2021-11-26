МУЗЕЙ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА

Музей истории и развития Заельцовского района.

Музей истории и развития Заельцовского района открылся 10 августа 2007 года. Основными направлениями деятельности музея являются комплектование музейных коллекций и их хранение, научно-исследовательская и экспозиционно-выставочная работа, а также культурно-образовательная деятельность.

Иллюстрации:

Музей истории и развития Заельцовского района.