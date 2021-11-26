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МУЗЕЙ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА
Музей истории и развития Заельцовского района.
Музей истории и развития Заельцовского района открылся 10 августа 2007 года. Основными направлениями деятельности музея являются комплектование музейных коллекций и их хранение, научно-исследовательская и экспозиционно-выставочная работа, а также культурно-образовательная деятельность.
Иллюстрации:
Музей истории и развития Заельцовского района.
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