МУЗЕЙ ВЫШИВКИ

Музей «Чудесная вышивка - Паха тере» - это единственный в мире музей , посвященный вышитой орнаментике, призванный сберечь историческую память о промысле, художниках и мастерах.

Его экспонатами являются выполненные с конца 1920-х годов изделия с вышитым чувашским орнаментом , уникальные документы и фотографии о славном пути всемирно известной марки «Паха тёрё». Музей создан для посетителей всех категорий - школьников, студентов, педагогов, любителей истории и искусства, мастериц-рукодельниц.

Музей имеет специальное оборудование для демонстрации мастерства ручной вышивки, проведения мастер-классов. здесь работает творческая лаборатория «Сохраняя традиции чувашской вышивки», где учащиеся школ обучаются азам искусства вышивки.

В сувенирной лавке можно приобрести сувениры и настоящие произведения искусства - панно , предметы одежды и украшения, выполненные в технике подлинно национальной вышивки.

Иллюстрации:

Музей «Чудесная вышивка - Паха тере».