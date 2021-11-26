МУЗЕЙ УНИВЕРСИТЕТА Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

Музей истории Омского государственного университета имени Федора Михайловича Достоевского возник одновременно с созданием самого университета в 1974 году.

Уже в ноябре на втором заседании Ученого совета стоял вопрос об открытии исторического музея.

3 декабря 1974 года в день торжественного открытия ОмГУ была организована первая экспозиция, состоящая из двух отделов: в первом были представлены материалы, рассказывающие о рождении, первых шагах, становлении университета, а стенды второго посвящались этнографии народов Сибири.

Сбором, научной обработкой экспонатов, оформлением выставки занимались историки-первокурсники под руководством старшего преподавателя, а ныне доктора исторических наук, профессора Н.А. Томилова.

В последующие годы проводилось документальное накопление материалов о вузе в Государственном архиве Омской области , архиве ОмГУ, в научно-методическом кабинете исторического факультета, личных архивах преподавателей и сотрудников, на основе которых в 1994 году, 1999 году и 2004 году были оформлены выставки, посвященные юбилейным датам университета.

Большую и плодотворную работу по сбору материала для музея проводила его первая сотрудница Т.П. Мордкович. На протяжении многих лет она была бережным хранителем и автором музейных экспозиций.

Иллюстрации:

Музей истории Омского государственного университета имени Федора Михайловича Достоевского.