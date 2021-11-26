МУЗЕЙ ТАНКОВОГО УЧИЛИЩА

В музее истории Орловского танкового училища собраны личные вещи выпускников, рассказывается об их боевом пути.

В фондах музея большое количество источников. Музей посвящен истории Орловского ордена Ленина Краснознаменного танкового училища имени М.В. Фрунзе. Это было первое в Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) учебное заведение по подготовке командиров-танкистов. В музее собраны личные вещи выпускников, рассказывается об их боевом пути. В фондах музея большое количество источников.

Иллюстрации:

Народный музей истории Орловского танкового училища.