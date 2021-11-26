МУЗЕЙ СТАНИЦЫ КРЫЛОВСКОЙ

Музей истории станицы Крыловской был открыт 9 мая 1990 года.

Создателем музея является Вера Антоновна Жосан - преподаватель истории, русского языка и литературы Крыловской СШ №2. Вера Антоновна - автор книги "Очерки истории станицы Крыловской", вышедшей в 1984 году и посвященной 190-летию основания станицы.

Также огромный вклад в развитие музея сделали члены школьного кружка "Юный историк", которым руководила В.А. Жосан. Она часто обращалась к местным жителям через газету "Авангард" - призывала местных жителей сдавать предметы быта, инвентарь, одежду, старое оружие, книги старых изданий любого содержания, газеты, фотографии, украшения, деньги, вышедшие из обращения, различные документы, письма фронтовиков и другое. Через эти материалы и экспонаты "перелистывалась" живая история с ее драматическими и светлыми событиями.

10 мая 1979 года было вынесено решение РК КПСС "О создании совета музея". Председателем стала Жосан Вера Антоновна. 30 ноября 1984 года вышло решение Крыловского районного Совета народных депутатов "Об открытии в районном центре исторического музея". Дальнейшую работу по организации музея продолжила Дердунова Мария Михайловна, став его директором.

Под руководством заведующей отделом культуры Онищенко О.А. и с помощью колхозов района и станицы начался ремонт здания для музея по улице Орджоникидзе, 38.

Музей открывался в честь 45-летия победы в Великой Отечественной войне . На открытии музея присутствовали не только организаторы, но и множество жителей станицы. Фонд музея был ещё небольшой, но это была основа. Дердунова М.М., работая директором, провела большую работу по организации и дополнению музея. Поначалу музей был общественным, но пользовался большим авторитетом у населения.

В 1991 году по решению исполнительного комитета районного Совета народных депутатов музей стал культурно-просветительным учреждением - подразделением отдела культуры. К 200-летию станицы Крыловской была издана книга "Очерки истории станицы Крыловской до 1917 года".

Иллюстрации:

Музей истории станицы Крыловской.