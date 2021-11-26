МУЗЕЙ СПБГУ

Музей истории Санкт-Петербургского университета является старейшим и одним из наиболее крупным музеем подобного профиля в России, он был организован приказом ректора в 1945 году на основе юбилейных выставок по истории университета, проходивших в 1939 и 1944 годах.

С 1980 года музей расположился на 3-ем этаже (по центральной лестнице) Главного здания университета - замечательного памятника архитектуры XVIII века - здания Двенадцати коллегий. Общая площадь музея со служебными помещениями и выставочной галереей - 780 кв. метров. Экспозиция по истории университета занимает 4 зала площадью 410 кв. метров.

C 1997 года музей по новому положению, утвержденному ректором СПбГУ выделен в качестве самостоятельного структурного подразделения университета со своим штатом сотрудников. Исторический факультет СПбГУ и Музей истории СПбГУ воплотили в жизнь уникальный проект по созданию единого обновляемого каталога ресурсов по истории Санкт-Петербургского университета, обеспечивающего репрезентацию источников, литературы, коллекций документов Музея истории университета в виртуальном пространстве. История Санкт-Петербургского Университета в виртуальном пространстве.

Иллюстрации:

Музей истории Санкт-Петербургского Государственного университета (Отдел Музейного комплекса СПбГУ).