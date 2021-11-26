МУЗЕЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО БЫТА

Музей социалистического быта - уникальное место, где каждый совершает путешествие в еще недалекие, но уже забытые 70-80-е годы ХХ века.

С помощью вещественных атрибутов можно легко понять, чем совсем еще недавно жила огромная многонациональная страна под гордым названием СССР . Дух того времени создают экспонаты, а остальное - это настроение посетителей. Это мир положительных эмоций и царство позитива. Приглашаем всех совершить тур в светлое прошлое и желаем прекрасного будущего!

Иллюстрации:

Музей социалистического быта.