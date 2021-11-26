МУЗЕЙ СИБИРСКОГО ТРАКТА

Дебёсский музей истории Сибирского тракта.

29 ноября 1989 года исполнительным комитетом Дебёсского районного Совета народных депутатов Удмуртской АССР было принято решение № 38-256 «О создании музейного комплекса в селе Дебёсы». В настоящее время здесь находится музей истории Сибирского тракта, который является одной из достопримечательностей села и имеет статус памятника регионального значения.

По царскому указу 1817 года предписывалось в местах расположения почтовых станций учредить этапы - пункты для дневок и ночевок арестантов с постройкой специальных тюремных зданий. В Дебёсах строительство тюрьмы закончили в 1822 году. Дебёсский этап был самым большим на территории Удмуртии, так как осуществлял конвоирование на двух ветках Сибирского тракта. К этапу было прикреплено 25 конников, этап назывался конно-этапной тюрьмой. Представление о Дебёсском этапе наиболее полно дают материалы журналов собраний Сарапульского уездного земства за 1894 год. В них отмечается наличие в селе Дебесы «казармы нижних чинов», тюрьмы, двух амбаров, «3-х форменных военных будок», дровяника, порохового погреба, бани и колодца. При этапе был лазарет для конвойной команды. Все строения были окружены глухим высоким забором. Два крупных события второй половины XIX века преобразили жизнь на Сибирском тракте. Первое - изобретение телеграфа, что ослабило значение почтовых станций. Второе - строительство Транссибирской железнодорожной магистрали , которая поставила точку в истории сибирских трактовых тюрем - этапов, так как арестантов на каторгу и в ссылку стали отправлять по железной дороге, этапные тюрьмы остались не у дел. В 1894 году хозяйством Дебёсского этапа заинтересовалась Сарапульская уездная земская управа. После долгого торга земство купило здание тюрьмы, и с 1896 года на ее месте стала действовать больница. Здание «казармы нижних чинов» сохранилось до наших дней.

Иллюстрации:

Дебёсский музей истории Сибирского тракта.