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МУЗЕЙ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН
Музей Института истории Сибирского отделения РАН был открыт в 1991 году.
В нём представлены экспонаты о жизни и деятельности академика М.А. Лаврентьева и создании Сибирского отделения РАН и Академгородка. Имеется информация об известных сибирских учёных, об интересных научных открытиях и различных сторонах жизни уникальных научных сообществ в Сибири.
Иллюстрации:
Музей Института истории Сибирского отделения РАН.
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