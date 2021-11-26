МУЗЕЙ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН

Музей Института истории Сибирского отделения РАН был открыт в 1991 году.

В нём представлены экспонаты о жизни и деятельности академика М.А. Лаврентьева и создании Сибирского отделения РАН и Академгородка. Имеется информация об известных сибирских учёных, об интересных научных открытиях и различных сторонах жизни уникальных научных сообществ в Сибири.

Иллюстрации:

Музей Института истории Сибирского отделения РАН.