МУЗЕЙ СИБИРСКИХ НЕМЦЕВ

Музей истории и этнографии сибирских немцев имени А.К. Вормсбехера в селе Александровка.

Начало его создания относится к первой половине 90-х годов ХХ века. В 1993 году учитель истории местной школы А.К. Вормсбехер подготовил экспозицию общественного музея, посвященную истории села. Осенью того же года музей был передан в ведение районного отдела культуры.

Александровский музей размещен в трех залах. Первый зал посвящен хозяйству и быту немецкой семьи в Сибири. Во втором зале сделан экскурс в историю села, где представлены документы, литература, жизнеописания односельчан. В третьем зале представлены картины художника А.К. Вормсбехера, посвященные истории и культуре российских немцев .

В настоящее время музей носит имя одного из организаторов А.К. Вормсбехера, общественного деятеля, художника, уважаемого односельчанами. Важно подчеркнуть то обстоятельство, что музей пользуется популярностью, развивается, представляет свои фонды для изучения исследователям.

Иллюстрации:

Музей истории и этнографии сибирских немцев имени А.К. Вормсбехера в селе Александровка.