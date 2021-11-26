МУЗЕЙ ШКОЛЫ №31

Официальная дата основания музея истории школы №1 - 1980 год.

Хотя первые попытки сбора материала относятся к 50-м годам прошлого века, когда учитель истории Баженова В.Б. начала собирать со своими ученицами сведения о выпускниках 1941 года.

Музей занимает отдельное помещение. Самые интересные экспонаты музея размещены на одиннадцати стендах, пяти витринах и пяти специальных полках.

В музее имеется также два манекена: один в одежде гимназистки и один в школьной форме советского периода; две мемориальные доски: Володе Давыдову (выпускник школы, добровольно ушел воевать в годы Великой Отечественной войны и погиб под Сталинградом ) и Сергею Шорохову (участник чеченской войны, погиб в 1991 году).

Иллюстрации :

Музей боевой славы школы №31.