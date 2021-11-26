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МУЗЕЙ ШКОЛЫ №31
Официальная дата основания музея истории школы №1 - 1980 год.
Хотя первые попытки сбора материала относятся к 50-м годам прошлого века, когда учитель истории Баженова В.Б. начала собирать со своими ученицами сведения о выпускниках 1941 года.
Музей занимает отдельное помещение. Самые интересные экспонаты музея размещены на одиннадцати стендах, пяти витринах и пяти специальных полках.
В музее имеется также два манекена: один в одежде гимназистки и один в школьной форме советского периода; две мемориальные доски: Володе Давыдову (выпускник школы, добровольно ушел воевать в годы Великой Отечественной войны и погиб под Сталинградом) и Сергею Шорохову (участник чеченской войны, погиб в 1991 году).
Иллюстрации:
Музей боевой славы школы №31.
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