МУЗЕЙ ШКОЛЫ №235

Народный музей «А музы не молчали…» Санкт-Петербургской общеобразовательной школы № 235 имени Д.Д. Шостаковича.

Созданный учителями и учениками школы, музей был открыт 16 марта 1968 года. Он известен всему миру своим собранием исторических документов по теме: «Искусство и война» (около 20 тысяч подлинников). Он уникален: ни один из музеев Санкт-Петербурга так полно и подробно не рассказывает о духовной жизни осаждённого города, об его огромном творческом потенциале, востребованном жителями в годы войны, о людях искусства, о трагических судьбах ленинградцев.

Музей «А музы не молчали…», созданный на базе школы № 235 имени Д.Д. Шостаковича, не зря зовется народным. Он был основан стараниями горожан-добровольцев, своими силами собиравшими экспонаты, среди которых немало подлинных шедевров искусства, исторических документов и фотографий.

Инициатором и главным идейным вдохновителем создания экспозиции, посвященной культуре и искусству Ленинграда времен блокады и Великой Отечественной войны, в далеком 1968 году выступил Е.А, Линдт, простой школьный учитель. Его активно поддержали и остальные педагоги, и ученики, и деятели культуры нашего города, пережившие блокаду. Они и положили начало богатейшей известной ныне во всем мире музейной коллекции, которая насчитывает более 20000 подлинных документов и вещей.

Экспозиция музея носит название «Искусство и война» и повествует о нелегкой жизни рядовых ленинградцев в осажденном городе, о блокадных театрах и выставках, концертах и выступлениях, о самих музыкантах, поэтах и художниках и о жителях Ленинграда, связавших свою судьбу с искусством.

Целый зал посвящен Д.Д. Шостаковичу , здесь находится рояль, на котором он играл, его ноты, письма, фотографии, личные вещи. Здесь же хранится и дирижерская палочка Карла Элиасберга, под управлением которого в Ленинградской филармонии 9 августа 1942 года впервые прозвучала Седьмая симфония Шостаковича.

Композиторы и художники, осветители и костюмеры, даже девочка с плаката блокадных времен - все они герои, которым посвящена экспозиция музея. Настоящий герой и та женщина, которая нашла и вернула потерянные карточки на хлеб, вернув шанс выжить в голоде и холоде целой семье.

Особую ценность музейной коллекции составляют такие уникальные экспонаты, как часы Н.И. Римского-Корсакова , переданные в дар музею потомками композитора, и уголок, посвященный Галине Вишневской, также пережившей блокаду родного города.

Экскурсии в музее проводят сотрудники (которыми по совместительству являются преподаватели и сами ученики школы), продолжая дело его основателя.

Иллюстрации:

Народный музей «А музы не молчали…» Санкт-Петербургской общеобразовательной школы № 235 имени Д.Д. Шостаковича.