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МУЗЕЙ ШКОЛЫ №123
Музей 346-й стрелковой дивизии школы № 123 расположен в помещении школы, основан в 1977 году.
В музее 3 основных экспозиции:
1. Боевой путь 364-й Тосненской Краснознаменной дивизии.
2. Подвиг Героя России О.И. Охрименко.
3. История школы.
В школе действует клуб «Поиск». На базе музея проводятся мероприятия по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию.
Иллюстрации:
Музей 346-й стрелковой дивизии школы № 123.
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