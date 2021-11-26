МУЗЕЙ ШКОЛЫ №123

Музей 346-й стрелковой дивизии школы № 123 расположен в помещении школы, основан в 1977 году.

В музее 3 основных экспозиции:

1. Боевой путь 364-й Тосненской Краснознаменной дивизии.

2. Подвиг Героя России О.И. Охрименко.

3. История школы.

В школе действует клуб «Поиск». На базе музея проводятся мероприятия по духовно-нравственному и гражданско- патриотическому воспитанию.

Иллюстрации:

Музей 346-й стрелковой дивизии школы № 123.