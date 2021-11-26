МУЗЕЙ СЕЛА ВАРЬЕГАН

Этнографический парк-музей села Варьёган.

Первый национальный музей на территории Нижневартовского района и один из первых национальных музеев Ханты-Мансийского округа, созданных носителями этнической культуры и посвященных этой культуре.

Основан в 1987 году известным писателем Юрием Вэллой. С момента своего основания музей получил широкую известность и признание в среде профессиональных музейных специалистов, отечественных и зарубежных, как самобытная модель музея в традиционной среде, вариант эко-музея. Открытая территория парка-музея занимает 3,2 га и насчитывает 17 старинных архитектурных построек. Музей по-прежнему является самым посещаемым среди музеев Нижневартовского района.

За двадцать восемь лет своей деятельности музей стал заповедником национальной культуры. Его предназначение - сохранять, изучать и развивать историко-культурное наследие, творческий дух народов, живших на территории бассейна реки Аган и ее притоков от первых поселений до наших дней, пропагандировать жителям района, России и гостям из зарубежья, служить духовному объединению людей, быть местом общения.

Характерной особенностью музея является кадровый состав учреждения собранный из представителей коренной национальности, которые свято чтят и пропагандируют культуру, традиции, обычаи и язык северного народа. Экспозиции варьеганского парка-музея знакомят посетителей с мате-риальной и духовной культурой ханты и лесных ненцев.

В данных выставочных проектах значение приобретает принадлежность предмета конкретному лицу - родственнику, односельчанину, соплеменнику. Экспозиции дополнены коллекциями национальных орнаментов, археологических находок реки Аган, нумизматики , берестяных изделий.

Музей регулярно принимает участие в районных традиционных национальных праздниках: День охотника и оленевода, День прилета Серой Вороны, Праздник обласа. На этих праздниках сотрудники музея представляют свою традиционную программу «Стойбище приглашает», которая включает в себя дегустацию национальной кухни, традиционные спортивные соревнования.

В 2007 году, в связи с 20-летием, деятельность музея отмечена высокой наградой - хрустальный кубок Правительства ХМАО-Югры «За сохранение и развитие историко-культурного наследия коренных народов Севера». Обладатель гран-при I Красноярских бьеннале. В 2015 году музей стал лучшим муниципальным учреждением культуры находящимся на территории сельских поселений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в номинации «Музейное дело» по итогам 2014 года.

Иллюстрации :

Этнографический парк-музей села Варьёган.