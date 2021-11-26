КОНСЕРВАТОРИИ
КОНСЕРВАТОРИИ - учебные заведения, готовящие специалистов в области музыкального искусства.
Термин восходит к названию городских приютов в Италии XVI века, где детей обучали ремёслам и музыке (с целью подготовки церковных певчих). Первая консерватория, «Санта-Мария ди Лорето», появилась в Неаполе в 1537 году; в 1797 году, в результате её объединения с консерваторией «Сант-Онофрио», возникла консерватория «Лорето а Капуана», в 1806 году к ней присоединились ещё две консерватории, образовав Королевский музыкальный колледж. В Венеции учебные заведения такого рода назывались «оспедале» (итал. ospedale). В XVIII веке итальянские консерватории, где обучались и иностранцы, играли значительную роль в подготовке композиторов и музыкантов-исполнителей.
Консерватории как специальные высшие учебные заведения существуют с конца XVIII века. В 1795 году основана Парижская консерватория. В XIX веке консерватории открылись во многих крупных городах Европы и Америки: Праге (1811), Вене (1817; с 1908 года Академия музыки и сценического искусства), Брюсселе (1832), Будапеште (1840), Лейпциге 1843 (с 1941 года Высшая школа музыки), Бостоне (1853), Бухаресте (1864), Копенгагене (1867), Хельсинки (1882; с 1939 года Академия музыки имени Я. Сибелиуса).
Первые в России высшие музыкальные учебные заведения - Санкт-Петербургская консерватория (1862) и Московская консерватория (1866), в дальнейшем открылись консерватории в Саратове (1912), Одессе (1913), Тифлисе (1917) и др. городах. Консерватории функционировали почти во всех столицах союзных республик СССР, после 1991 года многие из них переименованы в академии. В РФ действуют консерватории: в Екатеринбурге (1934, с 1946 года Уральская), Казани (1945), Нижнем Новгороде (1946), Новосибирске (1956), Астрахани (1969), Петрозаводске (1991; основана в 1967 году как филиал Ленинградской консерватории), Ростове-на-Дону (1992; основана в 1967 году как Музыкально-педагогический институт), Магнитогорске (1993) и др.
Существенную роль в распространении в России музыкального образования сыграли также общедоступные народные консерватории (первая открыта в Москве в 1906 году). До 1917 года консерватории в России включали младшие и старшие отделения.
Современные российские консерватории - высшие учебные заведения с 5-летним курсом обучения (принимаются лица со средним музыкальным образованием), выпускающие исполнителей (инструменталистов, вокалистов, дирижёров), композиторов, музыковедов. В крупнейших высших учебных заведениях имеются аспирантура (готовит научных работников в области теории и истории музыки) и ассистентура (стажировка исполнителей, композиторов и педагогов). При ряде российских консерваторий открыты средние специальные музыкальные школы, музыкальные училища (крупнейшее - Музыкальное училище при Московской консерватории).
Высшие музыкальные учебные заведения нередко именуются также музыкальными академиями, институтами (например, Кёртис музыкальный институт в Филадельфии) либо школами музыки (например, Джульярдская школа в Нью-Йорке).
С 1953 года в Европе проводятся международные конгрессы директоров консерваторий. С 1956 года функционирует Ассоциация европейских академий, консерваторий и высших школ музыки.
За рубежом консерваториями называются также многие учебные заведения среднего звена (например, Мюнхенская консерватория, Мадридская консерватория).