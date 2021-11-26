МУЗЕЙ РУССКОГО ПАТРИАРШЕСТВА

Музей Русского Патриаршества (филиал НГИАМЗ в Арзамасе) был открыт 1 августа 2013 года в городе Арзамасе - родине Патриарха Сергия Страгородского , размещен в здании городского магистрата на Соборной площади - историческом центре города.

Здание магистрата - памятник гражданской архитектуры в стиле барокко второй половины XVIII века, является объектом культурного наследия федерального значения, а также единственным для Нижегородской области и страны неперестроенным административным зданием того времени.

Музей Русского Патриаршества - уникальный музей в России, совместный проект церкви и государства. Экспозиция музея посвящена жизни и деятельности Патриархов Московских и Всея Руси Никона и Сергия, уроженцев Нижегородской земли, а также Патриархов Русской Православной Церкви XX - начала XXI веков: Алексия I , Пимена, Алексия II и Кирилла. Представлены подлинные вещи Патриархов и современные реконструкции.

Музей Русского Патриаршества проводит экскурсии, участвует в городских образовательных программах, организованных Нижегородским государственным историко-архитектурным музеем -заповедником, муниципальными отделами образования и культуры и Арзамасским благочинием. Паломнические группы, посещающие Арзамас по пути в Дивеево, получают в Музее ценную информацию о городе Арзамасе, который сохранил свое богатое культурное и духовное наследие.

Иллюстрации:

Музей Русского Патриаршества (филиал НГИАМЗ в Арзамасе).