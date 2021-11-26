МУЗЕЙ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКА

Музей истории профтехобразования Иркутской области при ГТУ-1 - единственный музей в нашем регионе в котором содержится полная информация о становлении и развитии начального профессионального образования в Иркутской области.

В нем сосредоточены материалы об истории ПТО: мемуары, фотографии, продукция, изготавливаемая учащимися системы ПТО (с XIX века по настоящее время), документы учерждений ПТО (аттестаты, похвальные листы и прочее). Музей интересен прежде всего выпускникам системы ПТО, учащимся и всем, кто желает больше узнать об истории начального профессионального образования.

На базе музея работает поисковый отряд, многие члены которого принимают активное участие в Всероссийских слетах ПТО. В здании располагается ИПЛ № 1. Здание, где располагается Музей истории ПТО Иркутской области, было выстроено в 1908 году по спецпроекту Санкт-Петербургского архитектора Р. Марфельца. Оно являет собой образец общественного здания начала XX века. Однако архитектурный замысел автора подчеркивает уникальность здания. Оно не имеет аналогов.

Иллюстрации:

Музей истории профтехобразования Иркутской области при ГТУ-1.