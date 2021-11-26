МУЗЕЙ ПОДВОДНЫХ СИЛ РФ

Коллекция Музея истории подводных сил России имени А.И. Маринеско находится в 3-х залах, экспонаты музея отражают поэтапное развитие подводных силовых структур страны, их боевое применение в военный период.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Музей истории подводных сил России имени А.И. Маринеско » создано Распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга В.А. Яковлева в дни празднования 52-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне - 7 мая 1997 года с целью увековечивания боевых подвигов подводников России, изучения истории создания и развития её подводных сил, пропаганды их боевого прошлого, а также для решения задач патриотического воспитания молодёжи.

В основу фондов легла коллекция музея «Действия подводных лодок типа «С» на Балтике в 1941-1945 годы» ленинградской общеобразовательной школы № 189. Место музею выбрано не случайно на Кондратьевском проспекте, дом 83, корпус1, вблизи от Богословского кладбища. Волею судеб на нём нашли свой вечный покой Герои Советского Союза А.И. Маринеско, Н.А. Лунин и ещё многие прославленные моряки-подводники.

Музейная экспозиция расположена в трёх залах общей площадью 303 м2 в хронологическом порядке. Это позволяет посетителям последовательно знакомиться с зарождением, развитием и совершенствованием отечественных Военно-морских подводных сил и их активном участии в защите морских рубежей Отечества.

За годы своей деятельности музей стал неотъемлемой частью Калининского района Санкт-Петербурга , активным проводником Государственной программы патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Санкт-Петербурге и радушно ждёт жителей и гостей города, которые хотят познакомиться с историей подводных сил отечественного Военно-Морского флота.

В 1980-х годах при ленинградской школе № 189 был создан музей, собиравший материалы по истории действий подлодок типа «С» на Балтике в 1941-1945 годах. Руководителем, идейным вдохновителем и организатором музея была учитель пения школы № 189 Елена Павловна Ждан.

Под её руководством была создана группа юных следопытов «Поиск», в рамках которой учащиеся собирали информацию о действиях подводных сил Краснознамённого Балтийского флота в годы Великой Отечественной войны, встречались с ветеранами-подводниками, ухаживали за могилами участников войны.

В начале девяностых годов школьный музей был закрыт. Возникла угроза утраты экспонатов, однако создатели музея не отчаялись и обратились в различные инстанции с просьбой сохранить музей и экспонаты. Надежда появилась, когда Объединённый совет ветеранов-подводников ВМФ обратился к главе администрации Калининского района М.Г. Михайловскому, который поддержал идею создания музея.

Позже к рассмотрению данного вопроса подключились глава администрации Центрального района В.С. Антонов, вице-губернатор Санкт-Петербурга В.Н. Щербаков, ветераны-подводники. Главы администраций в свою очередь обратились к губернатору Санкт-Петербурга Владимиру Анатольевичу Яковлеву, который поддержал идею создания музея и своим распоряжением № 400 от 07.05.1997 года придал образованному музею статус государсвенного учреждения.

В 1998 году рядом с музеем была установлена рубка подводной лодки 641 проекта, ставшая визитной карточкой музея.

Иллюстрации:

Музей истории подводных сил России имени А.И. Маринеско.