МУЗЕЙ ПОДВОДНОГО ФЛОТА

Музей истории подводного флота ВВМУП расположен на площадке нынешнего Морского корпуса Петра Великого - ВМИ в Морском переулке Санкт-Петербурга .

Экспозиция музея посвящена истории подводного кораблестроения и ратным подвигам военных моряков. В музее собраны уникальные модели дизельных и атомных подводных лодок; одна из моделей снабжена действующим механизмом, эта модель вызывает особый интерес у молодежи. Также представлены фрагменты настоящих подлодок, в частности, перископ с дизельной подлодки.

В музее ярко показана история Военно-морского училища подводного плавания имени Ленинского Комсомола. Высшее военно-морское училище подводного плавания им. Ленинского Комсомола было создано в 1944 году как Ленинградское военно-морское подготовительное училище.

В 1948 году училище было переформировано в 1-е Балтийское высшее военно-морское училище.

Под наименованием Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского Комсомола оно просуществовало вплоть до реорганизации в 1998 году, когда в связи с реорганизацией военных учебных заведений ВВМУПП имени Ленинского Комсомола было объединено с Высшим военно-морским училищем имени Фрунзе и получило название Санкт-Петербургский военно-морской институт.

Училище воспитало 13 Героев Советского Союза и 4 героя РСФСР, их портреты представлены в экспозиции.

Иллюстрации:

Музей истории подводного флота.