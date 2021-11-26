МУЗЕЙ ПОЧТЫ

Музей Почты. 31 января 1995 года Петрозаводскому почтамту исполнилось 210 лет. Накануне юбилея был открыт почтовый музей. В настоящее время музей находится в здании, построенном в 1930 году.

Во время Великой Отечественной войны здание было разрушено и вновь выстроено по проекту архитектора Л.К. Андреева в 1946-1950 годы. В связи с тем, что здание восстанавливалось с использованием сохранившихся фундаментов и стен, его объемно-планировочная композиция повторила первоначальное решение. Размещенный в историческом здании, музей имеет следующие разделы: «Из истории отечественной почты», «История создания Петрозаводского почтамта», «Из истории Карельской почты», «Почтовая связь в годы Великой Отечественной войны».

Основу фонда музея составляют экспонаты, собранные в отделениях почтовой связи, подаренные ветеранами почты и жителями города Петрозаводска: кассовые аппараты, штемпелевальные машины, автоматы по продаже газет и открыток, форменная одежда почтальонов, почтовые ящики, бубенцы для почтовой тройки, почтовый рожок, макет почтовых саней, фотографии, документы.

В музее также работает кружок филателистов и Общество дружбы работников почты (Тюбинген - Петрозаводск), созданное в 1992 году.

Иллюстрации:

Музей почты.