МУЗЕЙ ПЕРМСКИХ ДРЕВНОСТЕЙ

Музей пермских древностей - путешествие в прошлое Земли, во времена удивительных растений и загадочных животных, которых изучает наука палеонтология.

Большинство из них исчезли навсегда, оставив лишь следы в летописи планеты: динозавры юрского периода, мамонты и шерстистые носороги четвертичного периода и многие другие остались лишь в палеонтологической летописи.

И только некоторые смогли пережить эпохи Великих вымираний и сохраниться до наших дней - они называются «живыми ископаемыми». В недрах Пермского края скрыта летопись пермского периода, которую впервые в мире «прочитал» шотландский геолог Родерик Мурчисон в 1841 году.

Изучив горные породы и окаменелости пермской земли, он писал: «...мы решились обозначить их [горные породы] по имени древнего царствия Биармии, или Пермии». Так Пермский край оказался навсегда вписан в геологический календарь всей планеты, наряду с Юрскими горами на границе Швейцарии и Франции или английским графством Девоншир.

Иллюстрации:

Музей пермских древностей.