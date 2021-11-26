МУЗЕЙ ПАЖЕСКОГО КОРПУСА

Установлено, что Музей Пажеского корпуса Санкт-Петербургского Суворовского военного училища находился в том же помещении, что и сейчас, правда занимал он тогда значительно большую площадь.

Есть в музее экспонаты, найденные нами на чердаках и в подвалах Воронцовского дворца, кое-что было "экспроприировано" из кабинетов, что-то принесли потомки, постоянно что-нибудь находится при проведении земляных ремонтных работ на территории. Многие предметы прекрасно сохранились, некоторые из них реставрированы, другие оставлены в первозданном виде. По старинной фотографии мы попытались воссоздать фрагмент кабинета Инспектора Пажеского корпуса того времени, причем только из подлинных, найденных нами предметов.

Под слоями краски в полпальца толщиной на дверях церкви и некоторых других помещений были обнаружены лаковые росписи по дереву, варварски замазанные краской. Встретили мы еще немало примеров неприкрытого цинизма и вандализма по отношению к нашим святыням. Так, например, были уничтожены доски черного мрамора с именами выпускников пажеского корпуса, павших на полях сражений в защиту Отечества. Спасти удалось только часть из них, которые сейчас занимают своё законное место в домовой церкви Воронцовского дворца.

Иллюстрации :

Музей Пажеского корпуса Санкт-Петербургского Суворовского военного училища.