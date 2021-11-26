МУЗЕЙ П.С. НАХИМОВА

Мемориальный музей адмирала Павла Степановича Нахимова.

На территории музея - заповедника находятся мемориальные нахимовские места - усадьба Городок, родина адмирала П.С. Нахимова , и погост Спас-Волжинский, в Спасской церкви которого он был крещен.

К сожалению, усадьба Нахимовых не сохранилась, на погосте находится могила матери адмирала Ф.И. Нахимовой. Спасская церковь, фактически домовая церковь Нахимовых, была разрушена в 50-е годы XX века.

5 июля 2002 года в день 200-летия юбилея П.С. Нахимова торжественно был открыт первый в России музей, посвященный герою Синопа и Крымской войны . Музей стал частью мемориального комплекса: обнаружено и обозначено место усадьбы Городок, где П.С. Нахимов провел свое детство в атмосфере, наполненной «вечной памятью 12 года».

Здесь его корни и истоки. Приведен в порядок погост Спас-Волжинский, отреставрированы и законсервированы фундаменты Спасской церкви, где в алтаре был установлен поклонный крест. Вокруг церкви и старого погоста сооружена новая ограда, восстановлен памятник на могиле матери адмирала.

Покинувший эти места в детстве, П.С. Нахимов никогда не порывал связи со своей родиной, и даже из осаждённого Севастополя писал своим родным о желании приехать в Смоленские края.

В музее П.С. Нахимова представлены архивные документы, подтверждающие его смоленские связи, мемориальные предметы из Спасской церкви и усадьбы Городок, графические и живописные изображения морских сражений, в которых он принимал участие, личные вещи адмирала.

Иллюстрации:

Мемориальный музей адмирала Павла Степановича Нахимова.