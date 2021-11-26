МУЗЕЙ ОМСКОГО КИНО

В Музее истории Омского кино.собраны архивные материалы, документы, эксклюзивные фотографии творческих встреч на омской земле с выдающимися актёрами, кинорежиссёрами, деятелями киноисскуства , портреты заслуженных омичей, посвятивших свою жизнь работе в сфере кино.

В музее представлена техническая аппаратура, атрибутика, множество афиш со времён зарождения кино. Экспозиция «История Омского кино» посвящается истории и современной деятельности Омского кино и целенаправленно собирает, хранит, изучает и экспонирует предметы киноискусства, кинотехники, документы и другие материалы, связанные с деятельностью киноорганизаций города Омска и Омской области .

При комплектовании Экспозиции были использованы материалы: - Омского государственного историко-краеведческого музея; - Государственного архива Омской области; - Государственного архива Новосибирской области; - Центра документации Новейшей истории Омской области; - Государственного архива Тюменской области, Тобольский филиал; - Омского государственного музея изобразительных искусств; - Областной научной библиотеки имени А.С. Пушкина . При изучении истории становления и развития Омского кинематографа использовались воспоминания ветеранов Омского кино, краеведов, экспонаты дирекций киносети и кинотеатров.

Иллюстрации:

Музей истории Омского кино.