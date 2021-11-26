МУЗЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ В НОВОСИБИРСКЕ

Музей истории развития образования в городе Новосибирске и Новосибирской области открыт 18 мая 1994 года на базе материалов, собранных студентами педколледжа № 2 об учителях заслуженных и народных.

Пополняется ветеранами педагогического труда, научными сотрудниками, студентами, школьниками. Имеет архив более 20 тысяч единиц хранения из них более 5 тысяч основного фонда. К услугам посетителей имеются выставочный зал, постоянная экспозиция история развития образования (учителя, школы, ВУЗы, художественные и музыкальные школы).

Проводится цикл интерактивных экскурсий «Старая школа». Гостиная, где проводятся встречи, музыкальные и литературные посиделки, творческие лаборатории. При музее создана школа «Музейной культуры» для дошкольников и младших школьников. На материалах фонда музея выпушено три книги: «Учителями славится земля Новосибирская », «Учительский труд бессмертен», «Учителя - защитники отечества».

Ведётся активная издательская работа по выпуску методических материалов. Ежегодно проводятся Международные науно-практические конференции по музейной педагогике.

Иллюстрации:

Музей истории развития образования в городе Новосибирске и Новосибирской области.